Фальков взглянул на «венчур» по-татарски: «Поддерживать тех, кто продвинулся, — иначе потеряем»

Как «скрестить» гранты и венчурное финансирование, или Как на РВФ-2024 договорились поддерживать зрелые стартап-проекты

Фото: фото Максима Платонова

«Я не большой специалист в венчурных рынках, но то, чем мы абсолютно точно будем заниматься, — это достраивать следующие [то есть более зрелые] стадии стартапов», — обозначил дальнейшую траекторию грантового финансирования глава федерального Минобрнауки Валерий Фальков на пленарном заседании XVIII Российского венчурного форума в Казани. До сих пор в федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» попадали стартапы ранних стадий, то есть не имеющие явной коммерческой выручки. «Отечественная венчурная отрасль должна обеспечить поддержку зрелых научных исследований и разработок», — поддержал смену приоритетов Рустам Минниханов, попросив заодно предусмотреть льготы для венчурных инвесторов.

Попробовать в деле

«У людей деньги есть, и если мы их заинтересуем, то они смогли бы рискнуть [вложиться] в разработки», — горячо убеждал Рустам Минниханов своего собеседника Валерия Фалькова стимулировать приток инвестиций в технологическое предпринимательство на РВФ-2024 в Казани. Именно здесь впервые заговорили о перенастройке механизма грантовой поддержки университетских стартапов с тем, чтобы вовлечь в него венчурный капитал российских фондов. Дискуссия на эту тему проходила с участием ключевых игроков венчурного рынка, не считая политических тяжеловесов — министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова и раиса Татарстана Рустама Минниханова. Причем в фокусе разговора оказались отнюдь не налоговые преференции, хотя и без них никак, а больше фундаментальные вещи. Как сочетать инструменты поддержки и венчурные инвестиции и какие проекты будут интересны в новой реальности?

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков считает необходимым пойти по эволюционному пути, не отказываясь от существующей экосистемы технологического предпринимательства. Он напомнил, что за несколько лет в стране была развернута большая инфраструктура поддержки и система грантов, которая дала возможность каждому студенту попробовать себя в этой сфере, а у университетов появились технологические партнеры. В рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» 30 вузов из 82 регионов страны были охвачены грантами на создание новых разработок.

«Было важно дать всем желающим студентам возможность реализовать себя в этой уникальной сфере человеческой деятельности. Чтобы выявить и развить соответствующие навыки, компетенции, внутри федпроекта создана своя экосистема. Она включает тренинги, акселерационные программы, предпринимательские «Точки кипения», сеть университетских стартап-студий, грантовый конкурс «Студенческий стартап», университетские венчурные фонды», — рассказал министр.



Так, в этом году на конкурс «Студенческий стартап» подано рекордное количество заявок — 7,7 тысячи. Из них будут отобраны 2 тыс. победителей, которым выдадут по 1 млн рублей на реализацию своей технологической идеи. Результаты отбора станут известны уже в конце июля. По итогам предыдущих отборов Татарстан оказался победителем — 375 студентов получили гранты, сообщил Фальков.

Хватит играть в игрушки?

Привлечение венчурного капитала неизбежно приведет к смещению фокуса от начинающих идей в сферу реального производства и импортозамещения. Именно такой опыт накоплен в Москве. Генеральный директор фонда «Московский инновационный кластер» Алексей Парабучев сообщил, что объединение ресурсов помогло привлечь в кластер 39 тысяч компаний из всех регионов России под венчурное финансирование.

Тут «прилетели» и бизнес-ангелы. По его словам, произошел взрывной рост с их стороны — четверть сделок были профинансированы либо напрямую, либо через синдикаты. Правда, успех был поддержан государственным рублем. «Заработал инструмент по компенсированию расходов бизнес-ангелам», — рассказал он. Более того, Парабучев заявил, что в скором времени будет запущено кредитование под залог интеллектуальной собственности, во что трудно поверить.

В США настоящая зима — в отличие от наших осенних заморозков

Сами венчурные капиталисты рассчитывают на то, что смогут получить под управление новые капиталы и оживить рынок. «За последние годы российский венчурный рынок сжался — было всего несколько сделок больше 10 млн долларов, и это, конечно, печально мало, — посетовал партнер Kama Flow Евгений Борисов. — В кулуарах обсуждают новые инструменты инвестирования — новые синдикаты, новые платформы, их реально стало больше, чем 3—5 лет назад. А при этом новых сделок нет, парадокс. В чем причина? На наш взгляд, в том, что драйвером сделок является профессиональный капитал и управляющий, который систематически инвестирует в стартапы и подтягивает к себе остальных интересантов. Поэтому необходимо иметь некоторое количество независимых частных фондов, которые всегда аккумулируют капитал», — заявил он.

Впрочем, венчурный рынок сдулся и в Америке. «В США настоящая зима, в отличие от наших осенних заморозков. Все фонды показывают отрицательную рентабельность, а у российских мультипликаторы выше», — добавил эксперт.

Рустам Минниханов согласился, что Россия в целом и Татарстан в частности продолжают продвигаться в венчурном бизнесе. «Оказывается, мы можем сами дальше двигаться», — заявил он, указав на возможные союзы с инвесторами исламского мира и БРИКС. Источником инновационных технологий останутся вузы.

«Во-первых, у них не было такой задачи, и во-вторых, денег на это не хватало. Сегодня же, если посмотреть по стране, то сколько университетов в этом заинтересованы, сколько студентов получили и получают гранты на развитие своих идей. Такой поддержки раньше никогда не было, и мы видим, что инновации могут появиться только в университетах», — считает Минниханов.

В конце участники дискуссии сошлись на том, что в новой реальности инвестору интересны зрелые проекты, которые принесут реальную пользу. «Я не большой специалист в венчурных рынках, но то, чем мы абсолютно точно будем заниматься, — это достраивать следующие [то есть более зрелые] стадии стартапов. И поддерживать тех, кто продвинулся и стал заметен, иначе мы потеряем их», — сообщил Валерий Фальков в заключение пленарного заседания.

