Минтруд объясняет разницу в зарплатах мужчин и женщин

В Министерстве труда заявили, что в России достигнуто гендерное равенство на рынке труда. Однако данные исследований показывают, что женщины в среднем зарабатывают на 25% меньше, чем мужчины.

Согласно позиции Минтруда, разница в оплате труда не связана с полом работника, а обусловлена сложностью и условиями работы. С другой стороны, исследования показывают, что выбор профессии и сферы деятельности может влиять на уровень зарплат. Так, женщины чаще выбирают направления, после которых им труднее устроиться на высокооплачиваемую работу.

Ранее выяснилось, что два последних года были отмечены серьезными изменениями в восприятии роли женщины в экономике России.

Например, за последние два года доля женщин на постах менеджеров среднего звена уверенно растет. В сфере закупок и логистики их стало больше на 10%, в области маркетинга — на 6%. Однако следующий карьерный шаг дается женщинам сложнее. Чтобы стать, к примеру, финансовым директором, мужчинам в среднем необходимо девять лет, тогда как женщины потратят на это примерно на два года больше.

Статистика также показала, что в 2023 году работодатели активно нанимали молодых женщин. Число предложений работы кандидаткам в возрасте от 19 до 30 лет было на 13,5 млн больше, чем соискателям. Более того, в ряде регионов доля женщин на рынке труда существенно превышает мужскую. К таким регионам относятся Тыва, Северная Осетия и Марий Эл.

Это свидетельствует о том, что женщины продолжают преодолевать стереотипы и занимать все более высокие позиции в экономике, доказывая свою профессиональную состоятельность.

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Анастасия Фартыгина