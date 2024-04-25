«Будем искать новых партнеров среди стран ОИС»: Минниханов выступил на Российском венчурном форуме

Фото: Максим Платонов

В Казани стартовал XVIII Российский венчурный форум, на котором представят венчурные проекты. Об их уникальности сообщил сегодня раис Татарстана, выступая на пленарном заседании форума, основная тема которого — «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций». Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Форум открылся сегодня на МВЦ «Казань Экспо», где собралось порядка 4 тыс. участников. В деловой программе участвует свыше 200 спикеров, порядка 100 представителей инвестиционных фондов, а также более 50 стартап-проектов.

Модератором пленарного заседания стал заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов. Спикерами форума выступили министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, депутат Государственной Думы РФ Ксения Горячева, генеральный директор АО РВК Анатолий Браверман, управляющий директор Московской биржи Владимир Крекотень и другие.

— Мы видим, насколько сегодня мы продвинулись, несмотря на то, что наши основные партнеры венчурного бизнеса — из Европы и Америки. Но оказывается, мы и сами все можем. Мы будем искать новых партнеров среди стран ОИС, с которыми нас связывают добрые отношения. Также будем работать со странами БРИКС. Я уверен, что мы не пропадем и найдем пути для сотрудничества, — заявил Минниханов.

Он также напомнил о том, как начиналась история проведения венчурного форума и как потом он стал ежегодным мероприятием, проводимым в Казани.

— Знаете, я всегда считал, что вузы недостаточно включены в этот процесс. Но, во-первых, у них не было такой задачи, а во-вторых, денег на это не хватало. Сегодня надо поблагодарить Министерство науки и высшего образования России, федеральное Правительство — посмотрите, сколько делается, — поделился раис.



Раис Татарстана отметил, что сегодня нужны средства для того, чтобы представленные на форуме проекты были запущены. По его мнению, это особенно важно сегодня, когда страна ограничена в технологиях. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Говоря о формировании инновационной инфраструктуры, раис Татарстана напомнил: для этого в Татарстане созданы 2 особые экономические зоны, 5 территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), более 100 технологических и индустриальных парков, фонды стимулирования предпринимательской и инновационной активности.

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Рената Валеева