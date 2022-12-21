Российская ядерная триада пополнилась первым стратегическим бомбардировщиком Ту-160М, собранным в Казани

Фото: кадр трансляции

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российская ядерная триада пополнилась первым стратегическим бомбардировщиком Ту-160М, собранным в Казани.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина. Стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет 12 декабря после модернизации.

Отметим, что первый модернизированный самолет Ту-160М совершил полет с аэродрома Казанского авиационного завода еще в январе этого года. Полет проходил на высоте 600 метров и длился 30 минут.

«Реальное время» сообщало, что два модернизированных Ту-160М поступят в дальнюю авиацию России до конца этого года. Они оснащены новыми образцами вооружения.

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Маргарита Головатенко