Иностранным инвесторам упростят въезд в Россию

Министерство экономического развития предложило упростить въезд в страну иностранным инвесторам, а также квалифицированным рабочим, планирующим работать в особых экономических зонах (ОЭЗ) или на территориях опережающего развития (ТОР).

Планируется, что иностранные специалисты и инвесторы смогут получать многократные визы, которые позволят им беспрепятственно пересекать границу. Это нововведение коснется и членов их семей.

Цель такой меры — упростить миграционные формальности и сделать процедуру получения разрешения на въезд в страну более доступной. Это, по мнению властей, поможет привлечь на российский рынок ценных специалистов и новые инвестиции.



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Анастасия Фартыгина