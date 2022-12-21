Турция, Вьетнам и ОАЭ: куда казанцы полетят в новогодние каникулы и сколько это стоит

Казанцы нашли альтернативу странам ЕС

В преддверии новогодних каникул аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» составили список стран и городов (есть в распоряжении «Реального времени»), куда жители Казани отправятся в ближайшие праздники. Учет велся по бронированию отелей и поиску авиабилетов.

Несмотря на различные сложности, выпавшие на долю российского туриста в этом году, многие путешественники из Казани уже нашли массу альтернативных вариантов странам ЕС. Касается это не только внутреннего туризма, но и внешнего.

Если говорить о зарубежных поездках, то чаще всего казанцы выбирают такие страны, как Турция, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан и ОАЭ.

Фото: pixabay.com

Кроме того, аналитики составили десятку иностранных городов, куда казанцы поедут в первую очередь. Согласно их анализу, можно сделать вывод, что особой популярностью у туристов из Казани пользуются турецкие курорты. Основная масса пассажиров отправится в Стамбул и Анталью. Если брать в расчет стоимость перелета в обе стороны из столицы Татарстана, то билет на одного человека будет стоить от 56 до 63 тысяч рублей.

На третьем месте по популярности у казанцев столица Узбекистана — Ташкент. Билет в обе стороны будет стоить 31,8 тысячи рублей.

Почти в три раза больше придется заплатить туристу, который отправится во вьетнамскую столицу Ханой. Перелет в обе стороны обойдется казанцу в 80,1 тысячи рублей. Этот город вошел в пятерку самых популярных городов у местных любителей путешествий.

Те, кому такой отдых не по карману, выбирают города поскромнее. Например, стоимость перелета из Казани в армянский Ереван и обратно будет в пределах 38,6 тысячи рублей. Еще дешевле обойдется билет в столицу Азербайджана — Баку. С учетом обратного рейса пассажир заплатит около 28,3 тысячи рублей.

фото: pixabay.com

Также в середине рейтинга расположился дружественный России Белград, столица Сербии. Стоимость поездки в обе стороны составит 68 тысяч рублей. Ненамного дороже обойдется поездка в Дубай. Общая стоимость — 85,4 тысячи рублей.

В конце списка самые дорогие курорты Таиланда. Поездка в Бангкок и обратно в Казань обойдется туристу в 86,5 тысячи рублей, а вот перелет в Пхукет и в обратном направлении и вовсе «влетит в копеечку». Стоимость поездки варьируется в пределах 145,2 тысячи рублей.

Если же говорить о внутреннем туризме, то каких-либо открытий здесь нет. Казанцы по-прежнему готовы лететь в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Махачкалу, Иркутск, Грозный, Мурманск и Новосибирск.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дороже всего обойдется перелет в Иркутск. За поездку «туда-обратно» с казанца возьмут 21,2 тысячи рублей. А вот самая «дешевая» в этом списке — Москва. Билеты в обе стороны будут стоить туристу 6,5 тысячи рублей.

Казань тоже пользуется спросом

Впрочем, сама Казань также пользуется спросом у туристов из других регионов России. Город вошел в десятку самых популярных направлений этого года на новогодние праздники.

Всего в новогодние путешествия туроператоры отправят около 630 тысяч россиян. Это на 10—15% больше, чем в 2021 году. Так, чаще всего в столицу Татарстана прибывают из Москвы. Также большое количество туристов едет в Казань из Санкт-Петербурга.

По оценкам специалистов, в столицу Татарстана на Новый год планируют отправиться 6,7% россиян.

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Айрат Назипов