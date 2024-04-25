За два дня на Игры БРИКС продали 4,5 тыс. билетов

За два дня на соревнования Игр БРИКС было продано около 4,5 тысячи билетов. Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов на пленарном заседании «Спорт. Возможности будущего» на международной выставке-форуме «Россия».

Министр отметил, что продажа билетов была открыта позавчера и уже пользуется большим спросом. Всего на игры планируется продать около 100 тысяч билетов.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан — городе Казани. Билеты на соревнования приобретают не только жители Татарстана, но и болельщики со всего мира. Ранее делегаты из стран БРИКС рассказали о подготовке своих стран к предстоящим играм. Так, из Венесуэлы приедет около 90 спортсменов, они будут соревноваться в 11 видах спорта.

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Разиль Самигуллин