ТАСС: планов по увеличению срока службы по призыву в России нет

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В России нет планов по увеличению срока службы по призыву, сообщили ТАСС источники в военных округах.



21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет.

— В рамках озвученных Шойгу планов по повышению возраста призыва не идет речь об увеличении срока службы, в том число до 1,5 или 2 лет, — сказал собеседник агентства.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Шойгу также заявил, что приоритетная задача на 2023 год — продолжить СВО до полного ее завершения.

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Маргарита Головатенко