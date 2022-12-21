Владимир Путин не будет в этом году оглашать свое послание Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет в этом году оглашать послание Федеральному собранию. Об этом сообщает «РИА Новости».

— До Нового года, разумеется, президент не будет оглашать послание. Сейчас уже... График идет напряженный. Географически это произойдет уже в следующем году. По срокам мы будем ориентировать, будем уточнять, — сказал он.

Он отметил, что оглашение обязательно произойдет, но о том, когда это будет, Кремль проинформирует дополнительно.

Фото: kremlin.ru

Сегодня утром также сообщалось, что послания президента Федеральному собранию в 2022 году не будет. Три источника, близких к администрации президента, сообщили о том, что ожидать оглашения послания следует уже в следующем году.

Также в этом месяце сообщалось, что Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27 декабря. Вскоре ТАСС, ссылаясь на источники в парламенте, заявило, что послание может состояться в 2023 году.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выступление Владимира Путина по нацпроектам «по объемности и содержанию де-факто похоже на послание, но все-таки это не послание».

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Максим Кокунин