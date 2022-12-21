В Татарстане появился менеджер развития дог-френдли-среды

Фото: фонд «Институт развития городов РТ»

В Татарстане появился менеджер развития дог-френдли-среды. Эту должность заняла проработавшая более 10 лет в зоосфере Дарья Раек. Об этом сообщает фонд «Институт развития городов РТ».



Также сообщается, что с одним из своих питомцев Раек занималась курсингом (испытания, имитирующие преследование зверя), а также участвовала в беге с препятствиями и поисково-спасательной работе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Бульдога Дэна (на постере) взяли в питомнике — со знакомства с ним началось погружение Дарьи в кинологию, — говорится в публикации.

Напомним, что 18 декабря кинологи составили список пород собак, которые вызвали наибольший интерес у россиян. Самой популярной у россиян породой уже седьмой год подряд оказывается немецкий шпиц. Также популярностью у жителей страны пользуются чихуа-хуа и вельш-корги. Они заняли второе и третье места. В пятерку лидеров вошли немецкая овчарка и йоркширский терьер.



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Антон Гаврилов