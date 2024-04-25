В казанской колонии от передоза умер зэк — майора ФСИН судят за «прихватизацию» его мобильника

Фото: Ирина Плотникова

Перед Приволжским райсудом Казани предстал сегодня бывший начальник транзитно-пересыльного пункта колонии №19 Тогрул Гамлет оглы Исламзаде. Его обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений, повлекших нарушение интересов общества и государства. Вину уволенный из ФСИН майор внутренней службы признал частично, передает с заседания журналист «Реального времени».



Претензии к Исламзаде касаются мобильного телефона, который, по версии силовиков, незаконно находился в пользовании зэка-рецидивиста Николая Торшина и перешел в пользование ныне обвиняемого после его смерти. «20 октября 2022-го осужденный Торшин был обнаружен мертвым. После этого у начальника транзитно-пересыльного пункта возник преступный умысел на превышение полномочий для присвоение смартфона, принадлежащего Торшину и его жене, для незаконного использования в личных целях», — сообщил в суде старший помощник прокурора Приволжского района Ирек Вахитов.

Как считает гособвинитель, Исламзаде вызвал трех осужденных и потребовал у них выдать мобильник покойника, а когда те согласились, не стал оформлять изъятие запрещенного за решеткой средства связи, не сообщил о нем руководству, не выдал родственникам Торшина. Вместо этого использовал телефон для звонков и сообщений вплоть до 19 августа 2023 года.



По мнению стороны обвинения, своими действиями майор дискредитировал службы исполнения наказаний и государственных органов в целом.

На вопрос о признании вины подсудимый заявил — обвинение признает частично. «Мы не согласны с квалификацией по пункту «е» части 3 статьи 286 УК — из корыстной заинтересованности. На предварительном следствии просили переквалифицировать на часть 1. Никакой корыстной заинтересованности не было, телефон использовался только в служебных целях», — пояснил позицию защиты адвокат Сергей Цеона.

Что касается покойного Трошина, то на заседании прозвучала информации о его судимостях по семи приговорам начиная с 1999 года, в том числе за кражи, разбой и даже убийство.

Вдова покойного призналась в суде — муж не один раз звонил ей из «зоны» и один раз попросил приобрести мобильный телефон определенной марки. Она купила и дальше по указанию супруга передала сотовый «для Коли» некоему молодому человеку.

Также женщина рассказала о причине скоропостижной смерти своего супруга: «У меня был большой шок, когда сказали, что он умер от передозировки наркотиками. Я не знала, что он потреблял, и раньше следов уколов не видела».

Отвечая на вопросы адвоката, Ирина Торшина сообщила, что даже и не вспоминала о телефоне после смерти супруга и была удивлена вопросам сотрудника службы безопасности ФСИН летом 2023 года. С ее слов, мобильник ей не вернули. При этом со стороны обвиняемого была погашена его стоимость. После чего вдова просила сотрудников СК прекратить преследование Исламзаде за примирением сторон. Но получила отказ — по тяжким преступлениям против интересов общества и государства мировая невозможна.

Сегодня же суд допросил начальника отряда колонии №19 Антона Ефимова. Он сообщил, что обстоятельства появления у осужденного Торшина запрещенного устройства ему неизвестны и по существу обвинения против бывшего коллеги он ничего объяснить не может.

У подсудимого были вопросы к этому свидетелю. Он спросил: что изменилось в колонии в тот момент, когда он занимал пост заместителя начальника учреждения. «Режим стал лучше», — признал Ефимов. После чего отставник ФСИН добавил: «При мне появилась зарядка осужденных».



Также сегодня в суде огласили показания не явившихся в суд свидетелей из числа осужденных и сотрудников казанской колонии. Следующее заседание состоится в мае.

Ирина Плотникова