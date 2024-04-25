Экс-заместителя министра культуры РФ приговорили к 7 годам лишения свободы

Тверской районный суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю министра культуры Российской Федерации Ольге Сергеевне Яриловой. Суд признал ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

По решению суда Ярилова проведет 7 лет в исправительной колонии общего режима. Также ей запрещено занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 2 лет.

Суд установил, что Ярилова, будучи заместителем министра культуры и руководителем федерального проекта программы «Пушкинская карта», способствовала включению музея мороженого в эту программу. Это привело к ущербу бюджета Российской Федерации в размере более 125 миллионов рублей.

Ранее Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Фомина. Срок ареста установлен на 2 месяца.

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Разиль Самигуллин