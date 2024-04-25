Экс-военкома Арска приговорили к 3,5 года колонии за взятки

Фото: Ирина Плотникова

Только что в Тюлячинском райсуде огласили приговор бывшему военному комиссару Арского и Атнинского районов Татарстана Алмазу Бурганову. Суд установил его вину по шести эпизодам взяток за выдачу военных билетов и наказал 3 годами и 6 месяцами колонии общего режима, сообщили «Реальному времени» участники процесса.



Также райсуд лишил Бурганова права занимать должности представителя власти в течение трех лет после освобождения и постановил — конфисковать с него в доход государства 610 тысяч рублей — сумму полученных взяток. Под стражу бывшего военного взяли в зале суда.

Напомним, в прениях гособвинитель предлагал посадить Алмаза Бурганова на 10 лет. Тогда как сам подсудимый заявлял о невиновности и готовности отправиться на СВО даже из колонии. По мнению экс-военкома, его дело построено на оговоре со стороны реального виновника преступлений — его бывшего заместителя Фанила Сафиуллина, который заключил досудебное соглашение со следствием и уже получил условный срок по другим эпизодам выдачи военников.



К слову, прения по этому делу пришлось проводить дважды. 10 апреля, перед последним словом, по ходатайству защиты судебное следствие возобновили, после чего адвокат Олег Макаров заявил ходатайство о возврате материалов уголовного дела в прокуратуру, полагая, что ряд процессуальных нарушений следствия просто не позволят суду вынести законное решение по существу дела. Это ходатайство было рассмотрено и отклонено, однако перед следующим заседанием Бурганов попал в больницу из-за проблем с сердцем.

После его выписки суд завершил прения, сегодня предоставил обвиняемому право выступить с последним словом и удалился в совещательную комнату. И сегодня же в Тюлячинском суде был провозглашен обвинительный приговор.

Бурганов был задержан и взят под стражу в октябре 2022 года. Кроме дошедшего до суда дела, против него расследуется еще одно. Оба возбуждены после выявления коррупционной схемы выдачи военных билетов неслужившим призывникам. По версии силовиков, с 2013 года не желавшие служить призывники обращались в райвоенкомат и при личной встрече с военкомом получали предложение о решении проблемы за незаконное вознаграждение. В первом деле фигурируют суммы от 50 до 130 тысяч рублей, всего на 610 тысяч. А еще — шесть военных билетов, которые числились в базе военкомата как выданные совсем другим военнообязанным, в качестве дубликатов взамен якобы утерянных военников.

Второе дело до суда пока не дошло. Детали коррупционной истории и встречные обвинения со стороны военкома — в материале «Реального времени».