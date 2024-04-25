В Чувашии отец и сын ограбили ветерана труда

Двое мужчин ворвались в дом 88-летней пенсионерки в деревне Синьял-Шатьма Красноармейского округа. Они выломали дверь и, угрожая хозяйке, избили пожилую женщину.

Злоумышленники потребовали деньги у ветерана труда и открыто похитили около 200 тысяч рублей. Нападавшие скрылись, пригрозив расправой, если пенсионерка пожалуется на них. Потерпевшая серьезно отнеслась к угрозам и рассказала о случившемся только через несколько дней.

Оперативники выяснили, что бабушка узнала одного из грабителей. Подозреваемыми оказались 41-летний мужчина и его 15-летний сын. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности, причем отец — неоднократно. В ходе обысков у мужчин изъяли шапки с прорезями для глаз и гвоздодер, которым они взломали дверь дома потерпевшей.

Похищенные деньги подозреваемые успели потратить. Следственный комитет России по Чувашской Республике возбудил уголовное дело. Мужчину заключили под стражу, а подростку избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Ранее Советский райсуд Казани санкционировал арест для трех парней, задержанных по делу о разбойном нападении в парке «Горкинско-Ометьевский лес». Как выяснило «Реальное время», потерпевшими признаны двое граждан Египта.

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Разиль Самигуллин