В Новом Уренгое транспортные полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

На привокзальной площади Нового Уренгоя 24 апреля в 18.30 транспортные полицейские задержали 39-летнего уроженца города Каменск-Уральский, который числился в федеральном розыске.

Мужчина был приговорен к 15,5 года лишения свободы за двойное убийство, первые 13 лет срока он провел в исправительной колонии строгого режима в Нижнем Тагиле. Затем его перевели в колонию-поселение, но в сентябре 2023 года свердловчанин самовольно покинул ее. До полного отбытия наказания ему оставалось всего 2,5 года.

После побега мужчина устроился разнорабочим на одну из строек Нового Уренгоя. При задержании он не оказал сопротивления и дал признательные показания. Объяснить мотивы своего побега практически накануне освобождения осужденный не смог. По его словам, оказавшись на воле, он сразу начал употреблять алкоголь и даже не смог вспомнить, когда и зачем приехал в ЯНАО, где у него не было знакомых.

Транспортные полицейские поместили мужчину в изолятор временного содержания территориального ОВД и уведомили о его задержании инициатора розыска — ГУ ФСИН России по Свердловской области. В ближайшее время гражданина отправят на Средний Урал для дальнейшего разбирательства.

Напомним, с подачи СК заочно арестован бывший замначальника Управления ЗАГС Татарстана Ренат Ахметзянов, покинувший территорию РФ 1 марта текущего года. Ему заочно предъявлено обвинение в зарплатной афере с ущербом не менее 4,5 млн рублей в сговоре с иными сотрудниками ЗАГС.

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Разиль Самигуллин