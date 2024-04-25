Михаил Мишустин встретился с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым

На встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о результатах работы госкорпорации за 2023 год. Михаил Мишустин отметил особое значение работы «Росатома» в укреплении научно-технологического суверенитета страны. Госкорпорация работает по всем направлениям ключевых отраслей промышленности и экономики России.

В 2023 году финансово-экономические показатели «Росатома» достигли рекордов:

общая выручка без учета гособоронзаказа превысила 2,64 трлн рублей;

рост выручки в части проектов технологического суверенитета превысил 80% в год;

в 2023 году инвестиции госкорпорации превысили 1,2 трлн рублей;

средняя зарплата в «Росатоме» выросла примерно на 13%, а производительность труда — более чем на 17%.

Среди других достижений госкорпорации Алексей Лихачев отметил успехи международных проектов: сдача в эксплуатацию электростанции в Белоруссии, завоз ядерного топлива в Бангладеш и Турцию. Также «Росатом» строит 22 энергоблока в семи странах и планирует расширять свой профиль деятельности.

Достигнуты рекорды в атомном машиностроении: выпущено пять корпусов реакторов и 18 парогенераторов. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути, оператором которого является «Росатом», достиг более 36 млн тонн. Выросли транзитные перевозки, превысив 2 млн тонн.

К 2045 году доля атомной энергетики в энергобалансе страны должна достичь 25%. Сейчас этот показатель составляет уже 20%. Госкорпорация строит АЭС в Ленинградской области. Запланировано получение лицензии на строительство малой станции в Якутии и ввод реактора Курской АЭС.

Цифровой продукт «Логос», созданный «Росатомом» для инженерного анализа и математического моделирования, планируется превратить в национальную цифровую платформу. Запущено серийное производство комплексов гамма-терапии высокодозной и лучевой терапии. Совместно с Минздравом ведется работа над магнитно-резонансным томографом.

Развиваются и масштабируются заводы в особой экономической зоне «Алабуга». «Росатом» активно участвует в обновлении космической стратегии. Михаил Мишустин также отметил важность инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), призвав продолжать такую работу.

Разиль Самигуллин