В здании Казанского ТЮЗа нашли трещины и дефекты — театр готовят к реставрации

Трещины, намокания и повреждения несущих конструкций

Казанский театр юного зрителя готовят к новому этапу ремонтно-реставрационных работ. В ходе обследования здания прошлой зимой специалисты «Татинвестгражданпроекта» выявили ряд дефектов: «имеющиеся трещины в стенах, участки намокания и повреждения несущих и ограждающих конструкций». По результатам состояние памятника признали «ограниченно работоспособным».

Обнаруженные дефекты и повреждения в ТЮЗе:

Фундамент — выявлены сквозные трещины в несущих стенах здания, свидетельствующие о неравномерной осадке фундаментов. Дефектов и повреждений конструкций фундаментов в шурфах не выявлено.

Стены, столбы, стойки — сквозные трещины, разрушение кирпичной кладки,

выпадение отдельных кирпичей, коррозия металлических балок, вертикальные,

наклонные трещины, протечки.

выпадение отдельных кирпичей, коррозия металлических балок, вертикальные, наклонные трещины, протечки. Перекрытие — горизонтальные, вертикальные трещины в подвале, коррозия.

Лестницы — коррозия металлических элементов.

Крыша — гниль опорных частей стропил, обрешетки, коррозия металлических стропил, протечки кровельного покрытия.

Исследовав театр, эксперты дали рекомендации, как привести его в надлежащий вид. Эскизный проект на проведение работ по сохранению памятника был разработан на основании предварительных и комплексных научных исследований, с учетом материалов ранее выполненной проектной документации.

В здании театра выявили «трещины в стенах, участки намокания и повреждения несущих и ограждающих конструкций». Фото: Дмитрий Кояш/ photobuildings.com

Восстановление «Дубового зала» и крыльца со стороны ул. К. Наджми

Работы по реставрации памятника предлагается провести с сохранением необходимых для эксплуатации театра примыкающих соседних зданий, улучшением условий работы для сотрудников. Будут обновлены фасады и интерьеры с воссозданием утраченных архитектурных элементов на парапетных столбиках, в том числе с восстановлением утраченного архитектурного декора в виде волют и вазонов на главном фасаде.

На участке соседнего здания вскроют заложенные оконные проемы и обустроят крыльцо со стороны ул. К. Наджми. В местах повреждения стен театра отреставрируют кирпичную кладку с инъецированием и заделкой трещин, поверхность обработают укрепляющими составами, заменят облицовку цоколя. Все окна и двери заменили еще в ходе ремонтно-реставрационных работ 1995—2000 годов, но за два десятилетия они тоже пришли в негодность:

— В связи с физическим износом проектом предусмотрена замена существующих окон новыми, с использованием современных оконных блоков в каркасе, выполненных из традиционных материалов, аналогичных примененным при возведении памятника (дерево), — говорится в акте госэкспертизы.

В планах — отремонтировать и вынести авансцену в сторону зрительного зала, отреставрировать витражи четырех окон на втором этаже, установить в нишах первого — на фасаде по ул. Островского и К. Наджми афишные конструкции. Проектом предлагается восстановить исторический спуск в подвал по улице Кави Наджми, навес предлагается выполнить согласно историческим аналогам, ограждение — опираясь на исторические фотографии здания. Кровлю и чердачные помещения также ждет серьезный ремонт, в ходе которого будут восстановлены водосточные трубы и установлены колпаки на дымоходные трубы — их сделают из металла с коваными элементами, в едином стилевом направлении с существующим поздним навесом и парапетной решеткой на крыше здания.

— Также в рамках ремонтно-реставрационных работ предусматриваются работы по восстановлению «Дубового зала». А именно: установка на историческое место ранее демонтированных дубовых профилей, недостающее количество карнизов выполнить по разработанным чертежам; восстановить утраченный паркет, рисунок «елочка»; выполнить облицовку печи согласно архивным материалам, окрасить панели согласно историческим фото, — отметили эксперты.

В планах — отремонтировать и вынести авансцену в сторону зрительного зала. Фото: Денис Гордийко/ kzn.ru

От купеческой усадьбы до Восточного клуба и Татарского театра

Здание Казанского ТЮЗа — это объект культурного наследия регионального значения «Здание Восточного клуба (купеческое собрание), (Здание, где в Доме татарской культуры выступал Горький А.М. (1923 г.))». У памятника конца XIX века постройки богатая история развития и использования. Самые ранние архивные данные относятся к 1824 году, когда домовладение приобрел по купчей крепостной казанский купец 2-й гильдии Подуруев Кондратий Ермолаевич. Это был двухэтажный кирпичный дом с антресольным, подвальным этажами. В угловой закругленной части был центральный вход с балконом над ним.

Со стороны ул. Островского к зданию примыкал одноэтажный дом, который в 1848 году по проекту архитектора Безсонова был надстроен антресольными этажами под одну связь с домом. Архитектурное оформление фасадов объединило два строения в единое целое. В 1841 году недалеко от главного дома построили одноэтажную кирпичную кладовую с подвалом, которая позднее вошла в состав здания ТЮЗа. В 1852 году, когда усадьбой владели уже наследники Подуруева, по проектам архитектора Безсонова сделали двухэтажный пристрой со стороны ул. Поперечно-Вознесенской, удлинив дом на 11 м. С улицы Вознесенской пристроили сени со входом с улицы, а рядом — кирпичную лавку, которая впоследствии также вошла в состав здания театра.

В 1870 годам дом перешел к новому владельцу — коммерции советнику, потомственному почетному гражданину Николаю Михайловичу Журавлеву, а затем — к его сыновьям Михаилу и Ивану. Последние также владели домами на двух других углах перекрестка (ныне ул. Островского, 8 и 11/6 — здание бывшей больницы Клячкина). По проекту 1871 г. кладовую надстроили вторым жилым этажом и объединили с угловым домом в единое строение. Сегодня о существовании двух раздельно стоящих строений напоминает проездная арка, которую соорудили на месте ворот. Во второй половине XIX века вторым этажом надстроили и дворовое строение бывших холодных служб, также приспособив под жилье. Аналогично поступили и с каменной лавкой, у которой появилась антресольная жилая часть.

В конце XIX столетия дом Журавлевых выкупило городское купеческое общество, приспособив его под Дом купеческого собрания. Здание приобрело пышное архитектурное оформление в эклектичных формах, угол акцентировали большим эркером, на парапете установили вазы, фриз и окна украсили лепниной, над входами смонтировали металлические навесы с кованым ажурным оформлением.

В конце XIX столетия дом Журавлевых выкупило городское купеческое общество, приспособив его под Дом купеческого собрания. Фото: kazan-tuz.ru

После революции здесь открыли Дом татарской культуры (Шарык клубы — Восточный клуб), где организовывали выставки, ставили спектакли татарской драматической труппы. С 1920 года это был — Татарский государственный драматический театр, где читали лекции, ставили концерты. В 1921-1924 годах здание приспособили под театр, под руководством П.Т. Сперанского — художника, архитектора, собирателя татарского орнамента и бессменного декоратора Татарского театра — выполнили интерьеры в восточном стиле. В 1928 году 4 августа в Доме Татарской культуры на собрании журналистов, писателей и рабкоров выступил Максим Горький.

В 1935 году в Казани создали театр юного зрителя, который до сих пор занимает это здание.

Некоторое время здесь же располагался казанский кукольный театр и нашли свой второй дом актеры Сталинградского ТЮЗа, эвакуированного в наш город. Громадным успехом пользовалась организованная в здании выставка трофейного немецкого оружия. В 1958 году помещение театра расширили за счет соседнего дома, примыкающего слева — ранее он принадлежал купцу Романову. Постройки во дворе используются под служебные

помещения театра и гаражи.

Фото: Дмитрий Кояш/ photobuildings.com

В конце января 1995 года в здании театра произошел пожар. Эксперты оценили утрату первоначального облика в 52%. В результате ЧП полностью сгорела крыша и оборудование сценической части, частично пострадали и помещения здания. В ходе подготовки к ремонту и реставрации была проведена большая работа авторским коллективом (Бакулин Г.А., Мусина К., Волков Ю. и др.). По результатам экспертизы 1995 г. (эксперт Забирова Ф.М.) было рекомендовано использовать компромиссный метод реставрации, предусматривающий сохранение одновременно подлинной первоначальной основы здания и последующих архитектурных наслоений, имеющих самостоятельную ценность.

В ходе ремонтно-реставрационных работ (1996-2000 гг.) переделали интерьер зрительного зала, восстановили кирпичный парапет по периметру здания, заменили кровлю, отремонтировали карнизы и другое. В ходе ремонтных работ 2017 года частично утратили ранние интерьеры «Дубового зала» — теперь их планируют воссоздать.



Мария Иванова