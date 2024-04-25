Банк России вводит новые меры регулирования валютных рисков

Банк России усиливает контроль за открытыми валютными позициями (ОВП) кредитных организаций. Это делается с целью обеспечить более сбалансированную валютную структуру активов и обязательств банков и предотвратить занижение валютного риска.

В рамках новых мер Банк России устанавливает лимит на балансовые ОВП в размере 50% от капитала. Также вводятся критерии фиктивного и ненадежного хеджирования валютного риска, которые будут использоваться для оценки качества хеджирующих сделок.

Для обеспечения более точного расчета ОВП порядок их вычисления теперь будет приближен к внутрибанковским экономическим подходам и будет учитывать фактическое воздействие валютного риска на финансовые результаты в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Это облегчит банкам управление ОВП и соблюдение установленных лимитов.

Кроме того, Банк России скорректировал правила, регулирующие признание нарушений лимитов ОВП. Новый подход предоставит банкам больше времени для покрытия позиций, открытых в экстренных ситуациях под влиянием внешних факторов.

Новые требования вступят в силу с 1 июля 2024 года, а нормы о качестве хеджирующих сделок — с 1 октября 2024 года. Ранее на полях весенней сессии Международного валютного фонда Банк России провел встречу с центральными банками стран БРИКС. Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов и обмену позициями по различным темам.

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Разиль Самигуллин