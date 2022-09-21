Татарстан и Башкирию включили в «пилот» по тестированию исламского банкинга

Фото: Максим Платонов

Татарстан включен в список пилотных регионов России, где в тестовом режиме будет запущен проект исламского банкинга в 2023 году. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на панельной дискуссии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики» на Kazan Digital Week.

— Хочу сообщить приятную новость для Рустама Нургалиевича: Татарстан включен в [число] пилотных регионов по реализации идей исламского банкинга, — сообщил он.

По его словам, изменения в соответствующий законопроект ЦБ уже вносятся.

— Татарстан и Башкортостан прямо сейчас, в эти минуты, вносятся в законопроект и в следующем году будут работать [в тестовом режиме], — сказал он.

Таким образом, тестирование исламского банкинга в будущем году будет проходить в пяти регионах, включая Чечню, Дагестан, Ингушетию.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что в начале августа Банк России сообщил о запуске пилотного проекта по исламскому банкингу в 2023 году. Изначально в него были включены только два-три региона. Проект предусматривает финансирование специальными организациями на условиях шариата — без процентов и сделок с опционами и фьючерсами. Законопроекты о партнерском финансировании Госдума рассмотрит осенью.

Власти Татарстана уже заявляли, что готовы к этому. Вице-премьер — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов обратил внимание, что в регионе на протяжении многих лет уделяют большое внимание развитию исламского финансирования.

Луиза Игнатьева