Умер гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин
Гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин умер в реанимации одной из московских больниц. Трагичное событие произошло 20 декабря. Об этом рассказал основатель группы Вячеслав Петкун.
— Да, умер. В больнице, вчера вечером, в Москве, в реанимации. После операции, — приводит ТАСС слова Петкуна.
Рок-группу «Танцы минус» Петкун создал в 1995 году. Первое выступление группы состоялось 10 июня 1992 года на закрытии сезоны в Летней школе. За время своего существования группа выпустила десятки хитов. В число синглов вошли «Цветут цветы», «Город», «10 капель», «Половинка».
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