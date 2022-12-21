Новости происшествий

12:12 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Умер гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин

12:00, 21.12.2022
Умер гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин
Фото: commons.wikimedia.org (Хабибуллин - слева)

Гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин умер в реанимации одной из московских больниц. Трагичное событие произошло 20 декабря. Об этом рассказал основатель группы Вячеслав Петкун.

— Да, умер. В больнице, вчера вечером, в Москве, в реанимации. После операции, — приводит ТАСС слова Петкуна.

Рок-группу «Танцы минус» Петкун создал в 1995 году. Первое выступление группы состоялось 10 июня 1992 года на закрытии сезоны в Летней школе. За время своего существования группа выпустила десятки хитов. В число синглов вошли «Цветут цветы», «Город», «10 капель», «Половинка».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также