Модернизированный в Казани ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух
Стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет после модернизации. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
— Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования, — отметили в ОАК.
Отметим, что первый модернизированный самолет Ту-160М совершил полет с аэродрома Казанского авиационного завода еще в январе этого года. Полет проходил на высоте 600 метров и длился 30 минут.
Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина.
Также «Реальное время» писало, что два модернизированных Ту-160М поступят в дальнюю авиацию России до конца этого года. Они оснащены новыми образцами вооружения.
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