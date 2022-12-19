Модернизированный в Казани ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух

Стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет после модернизации. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

— Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования, — отметили в ОАК.

Отметим, что первый модернизированный самолет Ту-160М совершил полет с аэродрома Казанского авиационного завода еще в январе этого года. Полет проходил на высоте 600 метров и длился 30 минут.

Фото: «Ростех»

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина.

Также «Реальное время» писало, что два модернизированных Ту-160М поступят в дальнюю авиацию России до конца этого года. Они оснащены новыми образцами вооружения.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов