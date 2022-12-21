Минтимер Шаймиев принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев принял участие во Всероссийской ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнит мечты двух детей.

С новогодней елки в ГТРК «Корстон» Минтимер Шаймиев снял открытку, на которой свое желание написала 9-летняя Зифа Валиева. Она мечтает посетить Республиканскую новогоднюю елку в Казани, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Также Минтимер Шаймиев исполнит мечту 13-летней Азалии Муртазиной. Девочка написала, что хочет побывать в роли кинолога.

Участие в акции «Елка желаний» принял и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он призвал присоединиться к ней и других.

Акцию «Елка желаний» запустили в 2018 году. С тех пор исполнили мечты 59 450 детей и пожилых граждан. Общая сумма подарков и исполненных желаний превысила 700 миллионов рублей.

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Татьяна Демина