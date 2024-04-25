Инвестиции в АПК могут составить 500 млрд рублей

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, инвестиции в АПК в 2024 году могут составить 500 миллиардов рублей. Об этом министр заявил на заседании правительства.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2025—2027 годах на уровне 2,3—2,4% в год, ежегодный рост инвестиций — на уровне 3%, потребительской активности — 3,7%, реальных доходов населения — около 3%. К 2027 году номинальный ВВП превысит 237 трлн рублей.

Глава Минэкономразвития отметил, что в представленном базовом варианте прогноза учтена реализация всех мер, обозначенных президентом, а также возможные риски. Однако он отметил, что представленный базовый вариант прогноза является реалистичным.

В то же время инвестиционная активность в АПК в последние несколько лет существенно замедлилась. По словам вице-президента — начальника аналитического департамента «Газпромбанка» Дарьи Снитко, это было связано с бурным ростом производства в импортозамещающих отраслях в 2006—2018 годах, особенно в мясном, молочном сегментах и растениеводстве. Теперь потенциал роста российского рынка продовольствия существенно снизился.

Тем не менее руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов ожидает увеличения инвестиций в агропром уже по итогам текущего года. Эксперт считает, что объем вложений в отрасль может достигнуть 500 млрд руб. Курасов выделяет рыбоводство, свиноводство, производство зерна и риса в числе секторов, интересных для развития.

Среди наиболее необходимых и поддерживаемых направлений Дарья Снитко называет семеноводство и строительство селекционных комплексов. Также по-прежнему высокой остается инвестиционная активность в переработке масличных. Напомним, на 1 января 2024 года среднеотпускная цена на электрическую энергию, приобретаемую агропромышленным комплексом, оказалась на 4,2% выше, чем показатели 2023 года.

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Самигуллин Разиль