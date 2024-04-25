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Оргкомитет премии «Лицей» объявил длинный список

14:15, 25.04.2024 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
Оргкомитет премии «Лицей» объявил длинный список
Фото: Динар Фатыхов

Премия «Лицей» имени А.С. Пушкина была учреждена в 2017 году. Ее цель — поиск и поощрение молодых и талантливых авторов, которые пишут на русском языке литературно-художественные произведения высокого качества и вносят существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы. Премию вручают в двух номинациях — «Поэзия» и «Проза». В каждой номинации экспертное жюри выбирает трех победителей: за первое место — 1,2 млн рублей, за второе — 700 тыс. рублей и за третье — 500 тыс. рублей.

В длинный список 2024 года вошло 111 произведений от авторов из 54 городов России и пяти стран (Беларусь, Казахстан, Франция, Чехия и Япония). Всего на соискание было подано 2052 заявки от авторов из 229 городов России и 28 стран.

Длинный список премии «Лицей» в номинации «Поэзия»:

  • Август Ксения (Калининград) — «Песочный человечек»;
  • Аксенова Ксения (Липецк) — «В горы пошла гора»;
  • Бартновская Марта (Москва) — Сборник стихотворений;
  • Белояр Лиза (Раменское) — Сборник стихотворений;
  • Бессонова Мирослава (Уфа) — «Люди ходят по воде»;
  • Бунтавской Никита (Санкт-Петербург) — «Городские буколики»;
  • Волков Виктор (Муром) — Сборник стихотворений;
  • Гвоздецкий Дмитрий (Москва) — Сборник стихотворений;
  • Грин Арина (Москва) — «На грани»;
  • Гурилева Ольга (Москва) — «Поэзия»;
  • Давлетбердина Диана (Казань) — «Надувная фигурка зайчика Дюраселл»;
  • Егоров Александр (Иркутск) — «В Эдем и обратно»;
  • Затонская Мария (Саров) — «Медленные, как даты»;
  • Звездкина Анна (Нижний Новгород) — «Хрусталь»;
  • Зинурова Екатерина (Москва) — «Грузовик с тьмой»;
  • Ильгова Дарья (Москва) — «Перекличка»;
  • Каменская Анастасия (Тверь) — Сборник стихотворений;
  • Кац Михаил (Москва) — «Последние стихи»;
  • Комаров Константин (Екатеринбург) — «Мы только с голоса поймем…»;
  • Космакова Ольга (Саратов) — «По эту сторону окна»;
  • Кузнецова Аня (Люберцы) — «Текстовые образцы»;
  • Ларионов Дмитрий (Нижний Новгород) — «На расстоянии слезы»;
  • Луневская Майка (Березовка-1) — «Лес»;
  • Мазуренко Марина (Нальчик) — «Большое ничего»;
  • Малиновская Екатерина (Красноярск) — «Невидимые лягушки»;
  • Маркина Алина (Москва) — «Порт Virtsu»;
  • Нацентов Василий (Воронеж) — «Автопортрет»;
  • Негматов Леонид (Саратов) — «Открой»;
  • Ноздрина Татьяна (Екатеринбург) — «Что видит лужа»;
  • Перлова Агнесса (Санкт-Петербург) — «Колыбельная»;
  • Плахова Александра (Орел) — «Рельсы-рельсы шпалы-шпалы»;
  • Плотников Иван (Екатеринбург) — «Ясность вечных продолжений»;
  • Пономарев Павел (Пушкаро-Кладбищенская слобода) «Дым становится духом»;
  • Попович Владимир (Самара) — Сборник стихотворений;
  • Птица Саша (Нижний Тагил) — «Выше ноги от земли»;
  • Пятков Александр (Березовский, Свердловская обл.) — «Одинокая страна»;
  • Рагимов Артем (Москва) — Сборник стихотворений;
  • Росоловская Варвара (Москва) — «Дендрарий»;
  • Русецкая Елизавета (Москва) — «Соты»;
  • Савицкий Илья (Лобня) — Сборник стихотворений;
  • Словохотова Вероника (Москва) — «Невеста ветра»;
  • Стоянова Татьяна (Москва) — «Превращения»;
  • Султанов Степан (Москва) — Сборник стихотворений;
  • Сурняева Вероника (Санкт-Петербург) — Сборник стихотворений;
  • Тимофеева Анна (Иркутск) — «Обитатели сердца»;
  • Толстых Вера (Екатеринбург) — «Безличное местоимение»;
  • Ушканов Артем (Москва) — Сборник стихотворений;
  • Царева Анастасия (Великий Устюг) — «Комиксы»;
  • Чайкина Виктория (Москва) — «Острая метрика»;
  • Чернышев Василий (Москва) — Сборник стихотворений.

«Работа Экспертного совета по отбору произведений в длинный список завершена. Претендентов было очень много. Из них в длинном списке лишь четвертая часть. Это, с одной стороны, грустно: многие достойные полуфинала рукописи остались «за бортом», а с другой — радостно, что русская проза и русская поэзия не скудеет талантливыми людьми. Прошу тех, кто не увидит свои фамилии и названия своих рукописей, не отчаиваться. Конкурсов, премий в России немало, есть десятки журналов и издательств. По-настоящему талантливые произведения найдут путь к признанию. По крайней мере, стоит на это надеяться», — председатель экспертного совета Роман Сенчин.

Длинный список премии «Лицей» в номинации «Проза»:

  • Акулиничев Александр (Волгоград) — «Полынный зной»;
  • Андреева Арина (Москва) — «Пять поломок космической станции»;
  • Антипова Елена (Нижний Новгород) — «Дружок»;
  • Артеменко Мария (Воткинск) — «Темнота на шаг позади»;
  • Атаян Анастасия (Токио) — «Внезапно и необратимо»;
  • Бахтин Владислав (Жуковский, Московская область) — «Лагерь»;
  • Бецкий Алексей (Санкт-Петербург) — «Сквозь века»;
  • Буркова Елена (Ижевск) — «Так громко, так тихо»;
  • Бурылов Дмитрий (Березовка) — «Антарктида»;
  • Буткевич Марина (Гродно) — «Сухопутный кит»;
  • Волкова Анастасия (Екатеринбург) — «Последствия»;
  • Воротынцев Петр (Прага) — «Повесть и два рассказа»;
  • Галимов Дамир (Сочи) — «Зеркало»;
  • Гаранин Глеб (Красногорск, Московская область) — «Глазная луковица»;
  • Гашева Катерина (Пермь) — «Системные требования»;
  • Гоголев Андрей (Уральск) — «Атлас ненормальной педагогики»;
  • Горислав Алиса (Санкт-Петербург) — «Ex silico / Ex carbone»;
  • Декабрев Рома (Москва) — «Под синим солнцем»;
  • Демишкевич Ася (Дивногорск) — «Под рекой»;
  • Дергачев Вячеслав (Нягань) — «Тупик»;
  • Дудко Андрей (Минск) — «Колдун Тамат»;
  • Дымченко Денис (Ставрополь) — «Ропот»;
  • Ершова Галина (Санкт-Петербург) — «Планида»;
  • Зелинская Ирина (Санкт-Петербург) — «Не в добрый час»;
  • Ибрагимов Халиль (Биробиджан) — «Уамал. Сборник»;
  • Иванов Никита (Санкт-Петербург) — «Час теней»;
  • Кавалли Анна (Марсель) — «Просто конец света»;
  • Камалетдинова Лилия (Магнитогорск) — «Сестры на перекрестке»;
  • Капустина Евфросиния (Санкт-Петербург) — «Люди, которых нет на карте»;
  • Карин Саша (Санкт-Петербург) — «Питер в огне»;
  • Клевко Виктория (Минск) — «Вырай»;
  • Климова Татьяна (Москва) — «Письма к отцу»;
  • Ковалева Галина (Саяногорск) — «Кровиночка»;
  • Кондрахина Ольга (Тосно, Ленинградская область) — «Вестибулярный человек»;
  • Курилкина Варвара (Дзержинск) — «Тихая охота»;
  • Леонтьев Артемий (Санкт-Петербург) — «Восемь рассказов»;
  • Лидваль Надежда (Санкт-Петербург) — «День города»;
  • Лобо Кира (Москва) — «Хромая лошадь»;
  • Лукьянов Денис (Москва) — «Пусть идет черный снег»;
  • Макарова Лера (Саранск) — «Смысловые пули»;
  • Маркина Анна (Люберцы) — «Рыба моя рыба»;
  • Мельцер Алекс (Краснодар) — «Ход до цугцванга»;
  • Носова Анастасия (Зеленоград) — «Цирк»;
  • Пестерева Анна (Москва) — «Пятно»;
  • Пушкин Павел (Тюмень) — «Стремительный пропеллер свободы»;
  • Роднина Екатерина (Иркутск) — «Заповедник»;
  • Рузго Султан (Алма-Ата) — «Когда не взойдет солнце»;
  • Русинова Алиса (Москва) — «Мальчик, который умер»;
  • Ручьева Александра (Челябинск) — «Заводские настройки»;
  • Рыбакова Ольга (Каменск-Уральский) — «(Не)известная женщина»;
  • Сапегина Дина (Владикавказ) — «Всполохи»;
  • Селютина Алена (Новосибирск) — «Мутные воды»;
  • Серенков Антон (Минск) — «Да»;
  • Серков Дмитрий (Северск) — «Обыкновенные люди»;
  • Тарасун Василий (Северск) — «Люди, предметы и забытые вещи»;
  • Тьере Рауш (Нижний Новгород) — «Комплекс Кассандры»;
  • Фомина Ольга (Подольск) — «Под шершавой корой»;
  • Фурсина Елена (Славяносербск) — «Пастила на асфальте»;
  • Харитонова Ольга (Новосибирск) — «Чужая сторона»;
  • Чуфистова Марина (Ростов-на-Дону) — «Йалка»;
  • Чухлебова Анна (Ростов-на-Дону) — «Вдовушка».

«Мы прочитали рекордное количество рукописей. Не без удовольствия отмечу, что было много по-настоящему хороших текстов: пусть не всегда идеальных, но живых, динамичных, остросюжетных, полифонических и метафоричных. Было много, конечно, трендовых, «сделанных» в определенном каноне, порядком избитом, но тексты оригинальные, со сложившимися авторскими голосами, не теряются на их фоне. И это здорово», — член Экспертного совета Анастасия Шевченко.

Короткий список объявят 14 мая, а победителей — 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.

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Екатерина Петрова
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