Оргкомитет премии «Лицей» объявил длинный список

Фото: Динар Фатыхов

Премия «Лицей» имени А.С. Пушкина была учреждена в 2017 году. Ее цель — поиск и поощрение молодых и талантливых авторов, которые пишут на русском языке литературно-художественные произведения высокого качества и вносят существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы. Премию вручают в двух номинациях — «Поэзия» и «Проза». В каждой номинации экспертное жюри выбирает трех победителей: за первое место — 1,2 млн рублей, за второе — 700 тыс. рублей и за третье — 500 тыс. рублей.

В длинный список 2024 года вошло 111 произведений от авторов из 54 городов России и пяти стран (Беларусь, Казахстан, Франция, Чехия и Япония). Всего на соискание было подано 2052 заявки от авторов из 229 городов России и 28 стран.

Длинный список премии «Лицей» в номинации «Поэзия»:

Август Ксения (Калининград) — «Песочный человечек»;

Аксенова Ксения (Липецк) — «В горы пошла гора»;

Бартновская Марта (Москва) — Сборник стихотворений;

Белояр Лиза (Раменское) — Сборник стихотворений;

Бессонова Мирослава (Уфа) — «Люди ходят по воде»;

Бунтавской Никита (Санкт-Петербург) — «Городские буколики»;

Волков Виктор (Муром) — Сборник стихотворений;

Гвоздецкий Дмитрий (Москва) — Сборник стихотворений;

Грин Арина (Москва) — «На грани»;

Гурилева Ольга (Москва) — «Поэзия»;

Давлетбердина Диана (Казань) — «Надувная фигурка зайчика Дюраселл»;

Егоров Александр (Иркутск) — «В Эдем и обратно»;

Затонская Мария (Саров) — «Медленные, как даты»;

Звездкина Анна (Нижний Новгород) — «Хрусталь»;

Зинурова Екатерина (Москва) — «Грузовик с тьмой»;

Ильгова Дарья (Москва) — «Перекличка»;

Каменская Анастасия (Тверь) — Сборник стихотворений;

Кац Михаил (Москва) — «Последние стихи»;

Комаров Константин (Екатеринбург) — «Мы только с голоса поймем…»;

Космакова Ольга (Саратов) — «По эту сторону окна»;

Кузнецова Аня (Люберцы) — «Текстовые образцы»;

Ларионов Дмитрий (Нижний Новгород) — «На расстоянии слезы»;

Луневская Майка (Березовка-1) — «Лес»;

Мазуренко Марина (Нальчик) — «Большое ничего»;

Малиновская Екатерина (Красноярск) — «Невидимые лягушки»;

Маркина Алина (Москва) — «Порт Virtsu»;

Нацентов Василий (Воронеж) — «Автопортрет»;

Негматов Леонид (Саратов) — «Открой»;

Ноздрина Татьяна (Екатеринбург) — «Что видит лужа»;

Перлова Агнесса (Санкт-Петербург) — «Колыбельная»;

Плахова Александра (Орел) — «Рельсы-рельсы шпалы-шпалы»;

Плотников Иван (Екатеринбург) — «Ясность вечных продолжений»;

Пономарев Павел (Пушкаро-Кладбищенская слобода) «Дым становится духом»;

Попович Владимир (Самара) — Сборник стихотворений;

Птица Саша (Нижний Тагил) — «Выше ноги от земли»;

Пятков Александр (Березовский, Свердловская обл.) — «Одинокая страна»;

Рагимов Артем (Москва) — Сборник стихотворений;

Росоловская Варвара (Москва) — «Дендрарий»;

Русецкая Елизавета (Москва) — «Соты»;

Савицкий Илья (Лобня) — Сборник стихотворений;

Словохотова Вероника (Москва) — «Невеста ветра»;

Стоянова Татьяна (Москва) — «Превращения»;

Султанов Степан (Москва) — Сборник стихотворений;

Сурняева Вероника (Санкт-Петербург) — Сборник стихотворений;

Тимофеева Анна (Иркутск) — «Обитатели сердца»;

Толстых Вера (Екатеринбург) — «Безличное местоимение»;

Ушканов Артем (Москва) — Сборник стихотворений;

Царева Анастасия (Великий Устюг) — «Комиксы»;

Чайкина Виктория (Москва) — «Острая метрика»;

Чернышев Василий (Москва) — Сборник стихотворений.

«Работа Экспертного совета по отбору произведений в длинный список завершена. Претендентов было очень много. Из них в длинном списке лишь четвертая часть. Это, с одной стороны, грустно: многие достойные полуфинала рукописи остались «за бортом», а с другой — радостно, что русская проза и русская поэзия не скудеет талантливыми людьми. Прошу тех, кто не увидит свои фамилии и названия своих рукописей, не отчаиваться. Конкурсов, премий в России немало, есть десятки журналов и издательств. По-настоящему талантливые произведения найдут путь к признанию. По крайней мере, стоит на это надеяться», — председатель экспертного совета Роман Сенчин.

Длинный список премии «Лицей» в номинации «Проза»:

Акулиничев Александр (Волгоград) — «Полынный зной»;

Андреева Арина (Москва) — «Пять поломок космической станции»;

Антипова Елена (Нижний Новгород) — «Дружок»;

Артеменко Мария (Воткинск) — «Темнота на шаг позади»;

Атаян Анастасия (Токио) — «Внезапно и необратимо»;

Бахтин Владислав (Жуковский, Московская область) — «Лагерь»;

Бецкий Алексей (Санкт-Петербург) — «Сквозь века»;

Буркова Елена (Ижевск) — «Так громко, так тихо»;

Бурылов Дмитрий (Березовка) — «Антарктида»;

Буткевич Марина (Гродно) — «Сухопутный кит»;

Волкова Анастасия (Екатеринбург) — «Последствия»;

Воротынцев Петр (Прага) — «Повесть и два рассказа»;

Галимов Дамир (Сочи) — «Зеркало»;

Гаранин Глеб (Красногорск, Московская область) — «Глазная луковица»;

Гашева Катерина (Пермь) — «Системные требования»;

Гоголев Андрей (Уральск) — «Атлас ненормальной педагогики»;

Горислав Алиса (Санкт-Петербург) — «Ex silico / Ex carbone»;

Декабрев Рома (Москва) — «Под синим солнцем»;

Демишкевич Ася (Дивногорск) — «Под рекой»;

Дергачев Вячеслав (Нягань) — «Тупик»;

Дудко Андрей (Минск) — «Колдун Тамат»;

Дымченко Денис (Ставрополь) — «Ропот»;

Ершова Галина (Санкт-Петербург) — «Планида»;

Зелинская Ирина (Санкт-Петербург) — «Не в добрый час»;

Ибрагимов Халиль (Биробиджан) — «Уамал. Сборник»;

Иванов Никита (Санкт-Петербург) — «Час теней»;

Кавалли Анна (Марсель) — «Просто конец света»;

Камалетдинова Лилия (Магнитогорск) — «Сестры на перекрестке»;

Капустина Евфросиния (Санкт-Петербург) — «Люди, которых нет на карте»;

Карин Саша (Санкт-Петербург) — «Питер в огне»;

Клевко Виктория (Минск) — «Вырай»;

Климова Татьяна (Москва) — «Письма к отцу»;

Ковалева Галина (Саяногорск) — «Кровиночка»;

Кондрахина Ольга (Тосно, Ленинградская область) — «Вестибулярный человек»;

Курилкина Варвара (Дзержинск) — «Тихая охота»;

Леонтьев Артемий (Санкт-Петербург) — «Восемь рассказов»;

Лидваль Надежда (Санкт-Петербург) — «День города»;

Лобо Кира (Москва) — «Хромая лошадь»;

Лукьянов Денис (Москва) — «Пусть идет черный снег»;

Макарова Лера (Саранск) — «Смысловые пули»;

Маркина Анна (Люберцы) — «Рыба моя рыба»;

Мельцер Алекс (Краснодар) — «Ход до цугцванга»;

Носова Анастасия (Зеленоград) — «Цирк»;

Пестерева Анна (Москва) — «Пятно»;

Пушкин Павел (Тюмень) — «Стремительный пропеллер свободы»;

Роднина Екатерина (Иркутск) — «Заповедник»;

Рузго Султан (Алма-Ата) — «Когда не взойдет солнце»;

Русинова Алиса (Москва) — «Мальчик, который умер»;

Ручьева Александра (Челябинск) — «Заводские настройки»;

Рыбакова Ольга (Каменск-Уральский) — «(Не)известная женщина»;

Сапегина Дина (Владикавказ) — «Всполохи»;

Селютина Алена (Новосибирск) — «Мутные воды»;

Серенков Антон (Минск) — «Да»;

Серков Дмитрий (Северск) — «Обыкновенные люди»;

Тарасун Василий (Северск) — «Люди, предметы и забытые вещи»;

Тьере Рауш (Нижний Новгород) — «Комплекс Кассандры»;

Фомина Ольга (Подольск) — «Под шершавой корой»;

Фурсина Елена (Славяносербск) — «Пастила на асфальте»;

Харитонова Ольга (Новосибирск) — «Чужая сторона»;

Чуфистова Марина (Ростов-на-Дону) — «Йалка»;

Чухлебова Анна (Ростов-на-Дону) — «Вдовушка».

«Мы прочитали рекордное количество рукописей. Не без удовольствия отмечу, что было много по-настоящему хороших текстов: пусть не всегда идеальных, но живых, динамичных, остросюжетных, полифонических и метафоричных. Было много, конечно, трендовых, «сделанных» в определенном каноне, порядком избитом, но тексты оригинальные, со сложившимися авторскими голосами, не теряются на их фоне. И это здорово», — член Экспертного совета Анастасия Шевченко.

Короткий список объявят 14 мая, а победителей — 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.

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Екатерина Петрова