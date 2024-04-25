Оргкомитет премии «Лицей» объявил длинный список
Премия «Лицей» имени А.С. Пушкина была учреждена в 2017 году. Ее цель — поиск и поощрение молодых и талантливых авторов, которые пишут на русском языке литературно-художественные произведения высокого качества и вносят существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы. Премию вручают в двух номинациях — «Поэзия» и «Проза». В каждой номинации экспертное жюри выбирает трех победителей: за первое место — 1,2 млн рублей, за второе — 700 тыс. рублей и за третье — 500 тыс. рублей.
В длинный список 2024 года вошло 111 произведений от авторов из 54 городов России и пяти стран (Беларусь, Казахстан, Франция, Чехия и Япония). Всего на соискание было подано 2052 заявки от авторов из 229 городов России и 28 стран.
Длинный список премии «Лицей» в номинации «Поэзия»:
- Август Ксения (Калининград) — «Песочный человечек»;
- Аксенова Ксения (Липецк) — «В горы пошла гора»;
- Бартновская Марта (Москва) — Сборник стихотворений;
- Белояр Лиза (Раменское) — Сборник стихотворений;
- Бессонова Мирослава (Уфа) — «Люди ходят по воде»;
- Бунтавской Никита (Санкт-Петербург) — «Городские буколики»;
- Волков Виктор (Муром) — Сборник стихотворений;
- Гвоздецкий Дмитрий (Москва) — Сборник стихотворений;
- Грин Арина (Москва) — «На грани»;
- Гурилева Ольга (Москва) — «Поэзия»;
- Давлетбердина Диана (Казань) — «Надувная фигурка зайчика Дюраселл»;
- Егоров Александр (Иркутск) — «В Эдем и обратно»;
- Затонская Мария (Саров) — «Медленные, как даты»;
- Звездкина Анна (Нижний Новгород) — «Хрусталь»;
- Зинурова Екатерина (Москва) — «Грузовик с тьмой»;
- Ильгова Дарья (Москва) — «Перекличка»;
- Каменская Анастасия (Тверь) — Сборник стихотворений;
- Кац Михаил (Москва) — «Последние стихи»;
- Комаров Константин (Екатеринбург) — «Мы только с голоса поймем…»;
- Космакова Ольга (Саратов) — «По эту сторону окна»;
- Кузнецова Аня (Люберцы) — «Текстовые образцы»;
- Ларионов Дмитрий (Нижний Новгород) — «На расстоянии слезы»;
- Луневская Майка (Березовка-1) — «Лес»;
- Мазуренко Марина (Нальчик) — «Большое ничего»;
- Малиновская Екатерина (Красноярск) — «Невидимые лягушки»;
- Маркина Алина (Москва) — «Порт Virtsu»;
- Нацентов Василий (Воронеж) — «Автопортрет»;
- Негматов Леонид (Саратов) — «Открой»;
- Ноздрина Татьяна (Екатеринбург) — «Что видит лужа»;
- Перлова Агнесса (Санкт-Петербург) — «Колыбельная»;
- Плахова Александра (Орел) — «Рельсы-рельсы шпалы-шпалы»;
- Плотников Иван (Екатеринбург) — «Ясность вечных продолжений»;
- Пономарев Павел (Пушкаро-Кладбищенская слобода) «Дым становится духом»;
- Попович Владимир (Самара) — Сборник стихотворений;
- Птица Саша (Нижний Тагил) — «Выше ноги от земли»;
- Пятков Александр (Березовский, Свердловская обл.) — «Одинокая страна»;
- Рагимов Артем (Москва) — Сборник стихотворений;
- Росоловская Варвара (Москва) — «Дендрарий»;
- Русецкая Елизавета (Москва) — «Соты»;
- Савицкий Илья (Лобня) — Сборник стихотворений;
- Словохотова Вероника (Москва) — «Невеста ветра»;
- Стоянова Татьяна (Москва) — «Превращения»;
- Султанов Степан (Москва) — Сборник стихотворений;
- Сурняева Вероника (Санкт-Петербург) — Сборник стихотворений;
- Тимофеева Анна (Иркутск) — «Обитатели сердца»;
- Толстых Вера (Екатеринбург) — «Безличное местоимение»;
- Ушканов Артем (Москва) — Сборник стихотворений;
- Царева Анастасия (Великий Устюг) — «Комиксы»;
- Чайкина Виктория (Москва) — «Острая метрика»;
- Чернышев Василий (Москва) — Сборник стихотворений.
«Работа Экспертного совета по отбору произведений в длинный список завершена. Претендентов было очень много. Из них в длинном списке лишь четвертая часть. Это, с одной стороны, грустно: многие достойные полуфинала рукописи остались «за бортом», а с другой — радостно, что русская проза и русская поэзия не скудеет талантливыми людьми. Прошу тех, кто не увидит свои фамилии и названия своих рукописей, не отчаиваться. Конкурсов, премий в России немало, есть десятки журналов и издательств. По-настоящему талантливые произведения найдут путь к признанию. По крайней мере, стоит на это надеяться», — председатель экспертного совета Роман Сенчин.
Длинный список премии «Лицей» в номинации «Проза»:
- Акулиничев Александр (Волгоград) — «Полынный зной»;
- Андреева Арина (Москва) — «Пять поломок космической станции»;
- Антипова Елена (Нижний Новгород) — «Дружок»;
- Артеменко Мария (Воткинск) — «Темнота на шаг позади»;
- Атаян Анастасия (Токио) — «Внезапно и необратимо»;
- Бахтин Владислав (Жуковский, Московская область) — «Лагерь»;
- Бецкий Алексей (Санкт-Петербург) — «Сквозь века»;
- Буркова Елена (Ижевск) — «Так громко, так тихо»;
- Бурылов Дмитрий (Березовка) — «Антарктида»;
- Буткевич Марина (Гродно) — «Сухопутный кит»;
- Волкова Анастасия (Екатеринбург) — «Последствия»;
- Воротынцев Петр (Прага) — «Повесть и два рассказа»;
- Галимов Дамир (Сочи) — «Зеркало»;
- Гаранин Глеб (Красногорск, Московская область) — «Глазная луковица»;
- Гашева Катерина (Пермь) — «Системные требования»;
- Гоголев Андрей (Уральск) — «Атлас ненормальной педагогики»;
- Горислав Алиса (Санкт-Петербург) — «Ex silico / Ex carbone»;
- Декабрев Рома (Москва) — «Под синим солнцем»;
- Демишкевич Ася (Дивногорск) — «Под рекой»;
- Дергачев Вячеслав (Нягань) — «Тупик»;
- Дудко Андрей (Минск) — «Колдун Тамат»;
- Дымченко Денис (Ставрополь) — «Ропот»;
- Ершова Галина (Санкт-Петербург) — «Планида»;
- Зелинская Ирина (Санкт-Петербург) — «Не в добрый час»;
- Ибрагимов Халиль (Биробиджан) — «Уамал. Сборник»;
- Иванов Никита (Санкт-Петербург) — «Час теней»;
- Кавалли Анна (Марсель) — «Просто конец света»;
- Камалетдинова Лилия (Магнитогорск) — «Сестры на перекрестке»;
- Капустина Евфросиния (Санкт-Петербург) — «Люди, которых нет на карте»;
- Карин Саша (Санкт-Петербург) — «Питер в огне»;
- Клевко Виктория (Минск) — «Вырай»;
- Климова Татьяна (Москва) — «Письма к отцу»;
- Ковалева Галина (Саяногорск) — «Кровиночка»;
- Кондрахина Ольга (Тосно, Ленинградская область) — «Вестибулярный человек»;
- Курилкина Варвара (Дзержинск) — «Тихая охота»;
- Леонтьев Артемий (Санкт-Петербург) — «Восемь рассказов»;
- Лидваль Надежда (Санкт-Петербург) — «День города»;
- Лобо Кира (Москва) — «Хромая лошадь»;
- Лукьянов Денис (Москва) — «Пусть идет черный снег»;
- Макарова Лера (Саранск) — «Смысловые пули»;
- Маркина Анна (Люберцы) — «Рыба моя рыба»;
- Мельцер Алекс (Краснодар) — «Ход до цугцванга»;
- Носова Анастасия (Зеленоград) — «Цирк»;
- Пестерева Анна (Москва) — «Пятно»;
- Пушкин Павел (Тюмень) — «Стремительный пропеллер свободы»;
- Роднина Екатерина (Иркутск) — «Заповедник»;
- Рузго Султан (Алма-Ата) — «Когда не взойдет солнце»;
- Русинова Алиса (Москва) — «Мальчик, который умер»;
- Ручьева Александра (Челябинск) — «Заводские настройки»;
- Рыбакова Ольга (Каменск-Уральский) — «(Не)известная женщина»;
- Сапегина Дина (Владикавказ) — «Всполохи»;
- Селютина Алена (Новосибирск) — «Мутные воды»;
- Серенков Антон (Минск) — «Да»;
- Серков Дмитрий (Северск) — «Обыкновенные люди»;
- Тарасун Василий (Северск) — «Люди, предметы и забытые вещи»;
- Тьере Рауш (Нижний Новгород) — «Комплекс Кассандры»;
- Фомина Ольга (Подольск) — «Под шершавой корой»;
- Фурсина Елена (Славяносербск) — «Пастила на асфальте»;
- Харитонова Ольга (Новосибирск) — «Чужая сторона»;
- Чуфистова Марина (Ростов-на-Дону) — «Йалка»;
- Чухлебова Анна (Ростов-на-Дону) — «Вдовушка».
«Мы прочитали рекордное количество рукописей. Не без удовольствия отмечу, что было много по-настоящему хороших текстов: пусть не всегда идеальных, но живых, динамичных, остросюжетных, полифонических и метафоричных. Было много, конечно, трендовых, «сделанных» в определенном каноне, порядком избитом, но тексты оригинальные, со сложившимися авторскими голосами, не теряются на их фоне. И это здорово», — член Экспертного совета Анастасия Шевченко.
Короткий список объявят 14 мая, а победителей — 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.
Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».
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