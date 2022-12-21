СМИ: в парламент Татарстана внесли проект поправок о переименовании президента в главу республики

Группа депутатов Госсовета Татарстана в среду внесла в парламент республики проект поправок в Конституцию региона, предусматривающий в том числе смену наименования высшего должностного лица, сообщает ТАСС.

— <...> в части второй слова «Президент Республики Татарстан» заменить словами «Глава Республики Татарстан», — сказано в тексте законопроекта.



В июне в казанском Кремле поясняли «Реальному времени», что переименование должности президента республики произойдет к 2023 году — закон о публичной власти предполагает переходный период.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле стало известно, что президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ от 21 декабря 2020 года №800 «Вопросы Государственного Совета Российской Федерации»: должность Рустама Минниханова переименована с президента на главу Татарстана.

С 1 июня 2022 года вступили в силу основные положения нового закона о публичной власти в регионах, который запрещает руководителям именоваться президентами. Нормативные правовые акты субъектов «подлежат приведению в соответствие с настоящим федеральным законом не позднее 1 января 2023 года».

Закон о публичной власти, согласно которому в регионах не может быть президентов, подписан Владимиром Путиным в декабре прошлого года.

Напомним, в Государственном совете России президент Татарстана является председателем комиссии по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». В июне на заседании президиума Госсовета Владимир Путин представил Рустама Минниханова как президента Татарстана.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко