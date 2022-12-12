Итоги дня: «снежный апокалипсис» в Казани, Минниханов в Турции, обострение на Балканах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 12 декабря:
- Новое обострение ситуации на севере Косово произошло после задержания на выходных бывшего полицейского — серба Деяна Пантича — на КПП «Ярине» на административной линии между Косовом и Метохией и Центральной Сербией. В ответ сербское население перекрыло баррикадами проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышло на акции протеста. Таким образом сербы хотели не допустить того, чтобы Пантича вывезли в Приштину. К баррикадам стянули патрули миссии Евросоюза в Косове, а также сотрудников Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии. После этого президент Сербии Александр Вучич назвал вчерашнее воскресение самым тяжелым днем на посту лидера страны. По его словам, Приштина пытается покончить с «сербской проблемой» в Косове и Метохии. Глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович призвал Европу обратить внимание на автоматы в руках спецназа косовской полиции на севере края. Главы МИД ЕС обсудят кризис в Косово.
- В то же время министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что военнослужащие вооруженных сил страны готовы на все ради защиты своей страны и граждан: «В очередной раз я убедился и получил подтверждение в разговоре с командирами и солдатами, что сербская армия готова выполнить любую задачу, которую она получит от верховного главнокомандующего, с целью защиты целостности нашей страны, суверенитета Республики Сербия и защиты всех ее граждан».
- Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в нынешнем конфликте между Сербией и частично признанной Республикой Косово главное для России — чтобы были обеспечены интересы косовских сербов. Как сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, ситуация вокруг Косова находится «на последней черте», за которой возможна горячая стадия противостояния. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала , что РФ встревожена новым обострением обстановки в Косове, следит за развитием ситуации круглосуточно — по ее словам, Россия и впредь будет помогать Сербии отстаивать законные интересы в ситуации с Косово. Также она заявила, что ответственность за политическую деградацию ситуации в Косово лежит на лидерах косоваров и их западных опекунах во главе с США.
- Также обострение ситуации наблюдается в Черногории, где вспыхнули протесты. Причиной стало решение депутатов внести изменения в закон о президенте, которые ограничивают его полномочия в наделении мандатом кандидата на формирование правительства.
- США пригласят Россию на заседание форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие пройдет в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. Об этом заявил высокопоставленный чиновник США Мэттью Мюррей в ходе брифинга. По словам Мюррея, США пригласят Россию из-за того, что являются «хорошими организаторами АТЭС».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в провинцию Бурса в Турции с рабочим визитом. Руководители крупных промышленных предприятий и представители бизнеса в составе делегации республики приняли участие в бизнес-форуме. Стоит отметить, что уже на протяжении 10 лет республика ведет активное сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Бурсы (BTSO). В Турции Минниханов встретился с основателем Группы компаний «Гюриш», председателем правления компании «Декташ» Тевфиком Ямантюрком. Они обсудили перспективы развития контактов в области автомобильной промышленности: компания специализируется на строительстве промышленных и гражданских объектов, энергетике, промышленности и др.
- Кроме того, глава республики посетил автомобильный завод TOGG в турецкой провинции Бурса и протестировал электромобиль. Компания планирует выпускать машины с двумя разными вариантами мощности двигателя. Завод автоматизирован на 90%.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году не состоится. По его словам, в Кремле все равно рассчитывают, что глава государства найдет возможность пообщаться с журналистами.
- Величину прожиточного минимума в Татарстане на 2023 год предлагается установить в расчете на душу населения в размере 12 219 рублей. Это на 3,27% больше, чем в этом году. Для трудоспособного населения прожиточный минимума на следующий год установят в размере 13 319 рублей, для пенсионеров — 10 508 рублей, для несовершеннолетних — 11 852 рублей.
- В выходные Казань и другие города Татарстана завалило снегом — снегопад продолжался 2 дня. Итог — каша на дорогах, сугробы, через которые пробираются пешеходы, и задержки в движении общественного транспорта. Однако замруководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин заявил, что на утро 12 декабря «пробиты» пешеходные дорожки почти в 90% дворов.
- Казанский аэропорт имени Габдуллы Тукая устроил проблемы пассажирам массовой задержкой рейсов. Причем ситуация в столице Татарстана неожиданно хуже, чем в соседних городах. Воздушная гавань объявила о восстановлении работы в штатном режиме, но проблемы продолжаются до сих пор. Тем временем в Самаре и Нижнем Новгороде, несмотря на метель, задержек рейсов практически нет.
- Обильный снегопад также изменил дорожную обстановку на дорогах республики и ее столицы. Аварии происходят и с самого утра в понедельник, 12 декабря. Одна из самых серьезных произошла сегодня в Авиастроительном районе. ДТП случилось в жилом массиве Озерный на улице Придорожной — столкнулись автомобиль Renault и КАМАЗ. Несмотря на тотальные повреждения легковушки, в ДТП никто не пострадал.
- Как рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, высота снежного покрова достигла 27 см. По его словам, такая цифра характерна для февраля. К концу недели в Татарстане ожидается ухудшение погоды — сильный снег, ветер и метели.
- В Чистополе проведут реконструкцию главного дома, кладовой и ворот объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца Подуруева» на ул. Карла Маркса, 8. Сейчас в этом здании находится Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник. Проектная документация по ведению работ и приспособлению исторического особняка для современного использования прошла госэкспертизу и получила положительное заключение.
- Евросоюз не смог согласовать девятый пакет санкций против России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что на сегодняшний день пока есть вопросы, которые еще только предстоит обсудить. По новым ограничениям в черный список планируется внести еще 200 человек и предприятий, включая четыре телеканала, три банка и компании оборонно-промышленного комплекса. Также предполагаются и экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и компоненты для них.
- В Санкт-Петербурге открылся первый шоурум российских автомобилей класса люкс Aurus. Его площадь в кластере дилера «Автодом» на Пулковском шоссе — 200 кв. м. В нем представлены седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant. Среди услуг дилерского центра — продажа автомобилей, сервисное обслуживание, оформление предзаказов и подбор индивидуальных опций.
- В ТЦ «Стройпарк» в подмосковной Балашихе сегодня утром произошел пожар. В здании магазина загорелись стройматериалы. По данным МЧС России, изначально площадь пожара составляла 200 кв. м, но затем она выросла почти вдвое. Все люди были эвакуированы.
- Международная федерация плавания сменила название с FINA (фр. Federation Internationale de Natation) на World Aquatics. Кроме того, на внеочередном конгрессе организации в Мельбурне (Австралия) приняли новую конституцию. За реформы проголосовали 175 делегатов. За переименование высказались более 70% спортсменов.
- Российского предпринимателя Виктора Бута, недавно вернувшегося в Россию из американской тюрьмы, приняли в ЛДПР. Партбилет партии лично вручил ее глава Леонид Слуцкий. Напомним, 8 декабря Бута обменяли на баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер.
- В России появился 28-й атомный город — Энергодар. На его территории расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция — Запорожская АЭС (ЗАЭС). Как рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, в связи с военными действиями ситуация в Энергодаре «очень тяжелая». По его словам, граждане нуждаются в самых элементарных вещах и не смогут пережить эту зиму без помощи.
- Казанский производитель светодиодной техники Ledel полностью перешел во владение федеральной светотехнической компании IEK Group. Переход права собственности на 100% долей зарегистрирован 1 декабря 2022 года. Напомним, контрольный пакет акций ООО «Ледел» был выкуплен еще в 2019 году. В этом году компания выкупила опцион на оставшиеся 36% долей у братьев Артура и Артема Когданиных — каждому из них принадлежало по 18%.
- ГБУ «Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля» планирует в 2023 году арендовать ряд квартир в Казани за 10,8 миллиона рублей. Театр составил список жилья из 38 квартир, для них указано количество комнат — от одной до трех. Месторасположение квартир — в Вахитовском, Советском, Ново-Савиновском, Московском, Кировском и Приволжском районах города. В среднем театр готов тратить на аренду одной квартиры 23 684 рубля в месяц.
- Сегодня глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс выступила за допуск сборной России к Олимпиаде в Париже, но без национального флага. Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд прокомментировал это: «Заявление USOPC — настоящий сюрприз, отличные новости! Хочется верить, что такая же позиция будет и у правительства США, а не только у представителей американского олимпийского комитета». Также сноубордист, выступающий от Татарстана, выразил надежду на то, что сборную России допустят до игр «с флагом и гимном».
- МКУ «Управление информационных технологий и связи Казани» ищет подрядчика, который разработает информационную платформу «Моя Казань» за 14,5 миллиона рублей. Исполнитель также обязуется провести ее предпроектное обследование, ввести в промышленную эксплуатацию и обучить пользователей. На это ему дается 287 дней с момента подписания контракта.
- ООО «Алтай Мед» подало в суд на сеть супермаркетов домашней еды «Бахетле». Сумма исковых требований составила 111,7 тысячи рублей. Алтайская компания занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами, в том числе медом. За 2021 год выручка от продаж составила 48,1 миллиона рублей. Чистая прибыль — 1,4 миллиона рублей.
- В Татарстане определили земельный участок под проект первого крематория в республике. В Агентстве инвестиционного развития региона провели встречу с предпринимателями и обсудили финансово-экономическую модель проекта, планировку предполагаемого объекта, логистику, интеграцию с МФЦ и с цифровыми сервисами для граждан. Известно, что инвестор на данном этапе готовит пакет документов для презентации проекта на Инвестиционном совете республики.
- Сегодня в 14:30 в цехе выделения каучука нижнекамского нефтехимического комбината произошел пожар. Очаг возгорания находился прямо в здании площадью около 5 тысяч квадратных метров. К половине шестого вечера пожарные локализовали огонь. В 17:50 источник открытого горения был ликвидирован.
- Согласно письму комитета Совета Федерации по экономической политике на имя помощника президента страны Максима Орешкина, убыток кинотеатров в России достиг 4,5 миллиарда рублей. Таким образом сборы кинотеатров сократились на 56—70%. Много это или мало — читайте в материале «Реального времени».
Ключевые события 292-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском и Красно-Лиманском направлениях в результате атаки по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 70 украинских военных, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.
- На Донецком направлении российские военные продолжают наступление. В результате упреждающего огневого поражения пресечена попытка ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески. Потери украинской стороны составили до 30 солдат, две боевые машины пехоты и три пикапа.
- В Минобороны России показали кадры боевой работы расчета 203-мм самоходной артиллерийской установки «Малка». САУ выдвигается на позицию в течение 5 минут и при получении цели от беспилотников наносит удар.
- Оперативно-тактической авиацией России нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах. Вместе с этим в районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад боеприпасов. Средствами ПВО уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 ВВС Украины в районах населенных пунктов Родинское и Павловка ДНР. Кроме того, сбиты два вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка.
- Ракетные войска Западного военного округа сегодня утром нанесли очередной удар по объектам ВСУ. Пуск ракеты осуществлялся с расчета оперативно-тактического комплекса «Искандер». Кадры боевой работы показали в российском военном ведомстве.
- Сегодня российскими средствами контроля воздушного пространства над Баренцевым морем была обнаружена приближающаяся к государственной границе воздушная цель. Для ее опознавания в воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж истребителя идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил до территории его страны.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2 653 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 396 зенитных ракетных комплексов, 7 076 танков и других боевых бронированных машин, 928 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 678 орудий артиллерии и минометов, а также 7 568 единиц автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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