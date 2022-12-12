Президент Татарстана прибыл в Турцию с рабочим визитом

Президент Татарстана прибыл в провинцию Бурса в Турецкой республике с рабочим визитом. Руководители крупных промышленных предприятий и представители бизнеса в составе делегации республики примут участие в бизнес-форуме.



Бурса — четвертая по величине провинция в Турции Основные отрасли экономики Бурсы — автомобильная, текстильная, мебельная, химическая, оборонная, пищевая промышленности, машиностроение, станкостроение, сельское хозяйство, туризм.

На протяжении 10 лет ведется активное сотрудничество Татарстана с Торгово-промышленной палатой Бурсы (BTSO), организованными промышленными зонами, Союзом экспортеров Улудаг (UIB), Союзом экспортеров автомобильной промышленности Улудаг (OIB), Ассоциацией производителей мебели региона Инегель и другими.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко