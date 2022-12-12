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Президент Татарстана прибыл в Турцию с рабочим визитом

08:25, 12.12.2022
Президент Татарстана прибыл в Турцию с рабочим визитом
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана прибыл в провинцию Бурса в Турецкой республике с рабочим визитом. Руководители крупных промышленных предприятий и представители бизнеса в составе делегации республики примут участие в бизнес-форуме.

Бурса — четвертая по величине провинция в Турции Основные отрасли экономики Бурсы — автомобильная, текстильная, мебельная, химическая, оборонная, пищевая промышленности, машиностроение, станкостроение, сельское хозяйство, туризм.

На протяжении 10 лет ведется активное сотрудничество Татарстана с Торгово-промышленной палатой Бурсы (BTSO), организованными промышленными зонами, Союзом экспортеров Улудаг (UIB), Союзом экспортеров автомобильной промышленности Улудаг (OIB), Ассоциацией производителей мебели региона Инегель и другими.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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