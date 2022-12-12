«Автобусы застревали»: снегопады в Казани привели к увеличению интервала движения общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Значительное ухудшение погоды в конце прошлой недели в Казани отразилось на работе общественном транспорта. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров.

Он обратил внимание, что в выходные «практически не произошло увеличение дорожно-транспортных происшествий». Однако даже единичные ДТП на основных магистралях приводили к пробкам и сказывались на работе автобусов и троллейбусов.

— Как следствие, местами мы имели увеличившийся интервал движения общественного транспорта. В субботу и воскресенье обильный снегопад сменялся ледяным дождем, что приводило к образованию наледи на контактной сети электротранспорта. С пятницы по воскресенье мы имели 26 фактов простоя по причине обрывов. Для обеспечения бесперебойной работы электротранспорта были задействованы дополнительные дежурные бригады, которые работали на протяжении всей ночи, — рассказал Ильдар Шакиров.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Он обратил внимание, что основную проблему для работы общественного транспорта представляли несвоевременно расчищенные остановки, заездные карманы и зоны отстоя автобусов на конечных пунктов.

— Имели место факты, когда автобусы застревали, выходили на рейс с опозданием, — сказал Ильдар Шакиров.

Как рассказал заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев, за выходные в городе выпало две трети месячной нормы осадков, или 64% от нормы декабря. С дорог за два дня вывезли более 30 тысяч тонн снега.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина