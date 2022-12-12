Высота снежного покрова в Казани достигла февральских значений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После снегопадов, прошедших в Казани в выходные, высота снежного покрова достигла 27 см. Такая цифра характерна для февраля, рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

За 10—11 декабря в столице Татарстана выпало 30 мм осадков, следует из данных метеостанции «Казань-университет». При этом месячная норма декабря составляет 43 мм.

Юрий Переведенцев объяснил, что обильные осадки связаны с влиянием южного циклона, который пришел со Средиземного моря. Заметнее всего он отразился на Москве, Нижнем Новгороде и других регионах западнее Казани, сообщает медиапортал КФУ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам эксперта, в ближайшие дни снегопадов в городе не ожидается. Температуры в Казани на сегодняшний день близки к климатической норме.

Как рассказал заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев, за выходные в городе выпало две трети месячной нормы осадков, или 64% от нормы декабря. С дорог за два дня вывезли более 30 тысяч тонн снега.



Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода. Синоптики прогнозируют небольшой снег и слабую метель. В Казани прогнозируется от -2 до -4°С.

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Татьяна Демина