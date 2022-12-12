Рустам Минниханов протестировал турецкий электромобиль

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил автомобильный завод TOGG в турецкой провинции Бурса и протестировал электромобиль. Об этом сообщает его пресс-служба.

TOGG основана в 2018 году для реализации национального проекта по созданию первого турецкого электромобиля. Компания планирует выпускать машины с двумя разными вариантами мощности двигателя. Завод автоматизирован на 90%.

— Поздравляем вас с таким проектом. В июне прошлого года вы презентовали нам его, и уже сегодня у нас есть возможность увидеть само производство, — отметил Рустам Минниханов.



Напомним, Рустам Минниханов прибыл в провинцию Бурса с рабочим визитом. Он встретился с основателем Группы компаний «Гюриш», председателем правления компании «Дёкташ» Тевфиком Ямантюрком и обсудил с ними перспективы развития контактов в области автомобильной промышленности.

Провинция Бурса — четвертая по величине в Турции и центр ее автомобильной промышленности. Там развиваются такие отрасли экономики, как станкостроение, сельское хозяйство, туризм, а также пищевая, текстильная, химическая, мебельная и оборонная промышленности. Всего провинция включает 17 крупных организованных промышленных зон.

По словам Рустама Минниханова, Татарстан заинтересован в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в республике. Регион готов создавать для этого необходимые условия.

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Айрат Назипов