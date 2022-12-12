IEK Group выкупила 100% казанского производителя светильников Ledel

Казанский производитель светодиодной техники Ledel полностью перешел во владение федеральной светотехнической компании IEK Group, выяснило «Реальное время». Переход права собственности на 100% долей зарегистрирован 1 декабря 2022 года.

Контрольный пакет акций ООО «Ледел» IEK Group приобрела еще в 2019 году. В 2022-м она выкупила опцион на оставшиеся 36% долей у братьев Артура и Артема Когданиных — каждому из них принадлежало по 18%.

С 2019 по 2022 год IEK Group владела «Ледел» совместно с основателями бизнеса Артуром и Артемом Когданиными. Они участвовали в управлении компанией под руководством выходца IEK Group Дениса Рябова.

Артем Когданин. Фото: realnoevremya.ru/Мария Зверева

Также IEK Group выкупила конкурента Ledel — лаишевский завод «Ферекс». На их базе новый собственник планирует построить светотехнический кластер в столице Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».



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Луиза Игнатьева, Татьяна Демина