Алтайский производитель меда потребовал в суде 111 тыс. рублей с «Бахетле»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

ООО «Алтай Мед» подало в суд на сеть супермаркетов домашней еды «Бахетле». Сумма исковых требований составила 111,7 тысячи рублей. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

«Алтай Мед» занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами, в том числе медом. За 2021 год выручка от продаж составила 48,1 миллиона рублей. Чистая прибыль — 1,4 миллиона рублей.

Мед — один из основных ингредиентов чак-чака, татарского национального блюда, которое, наряду с треугольниками (эчпочмаками), является визитной карточкой и одним из ключевых продуктов сети супермаркетов.

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Антон Гаврилов