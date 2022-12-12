В Татарстане к концу недели вновь ухудшится погода

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К концу недели в Татарстане ожидается ухудшение погоды — сильный снег, ветер и метели. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ночью 13 и 14 декабря в Татарстане ожидается от -9 до -14 градусов, днем — от -3 до -9°С. В среду небольшой снег возможен на крайнем западе республики, в целом существенных осадков не прогнозируется.



В четверг, 15 декабря, в Татарстане ожидается снег, ночью в отдельных районах — с метелью и ветром порывами до 17 м/с. Ночные температуры составят от -6 до -11 градусов, дневные — от -3 до -8°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 16 декабря, местами пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до -9... -14 градусов. Днем ожидается от -2 до -7°С.

Погода в Татарстане ухудшится в субботу, 17 декабря. Синоптики прогнозируют существенные осадками, местами метели и сильный ветер. Температуры воздуха повысятся «до слабоотрицательных значений».

Сегодня в Татарстане осадков не наблюдается. В полдень зафиксировано от -4 до -8 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в минувшие выходные в Татарстане наблюдались сильные снегопады. Из-за ледяного дождя, сильного ветра и метели в республики объявили штормовое предупреждение.

Из-за ухудшения погоды в воскресенье в Татарстане вводилось ограничение движения для грузовых транспортных средств и рейсовых автобусов на дорогах федерального значения. На данный момент оно снято.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина