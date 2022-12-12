Опрос «Реального времени»: очистили ли ваш двор от последствий снегопада?

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Пробитые» дорожки

В выходные Казань и другие города Татарстана завалило снегом — снегопад продолжался два дня. Итог — каша на дорогах, сугробы, через которые пробираются пешеходы, и задержки в движении общественного транспорта.

Последствия снегопадов каждый казанец мог увидеть и прочувствовать и сегодня утром. Однако сегодня городские власти в позитивном ключе отчитались о проделанной работе. По их словам, ситуация в городе «под контролем».

Заместитель руководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин на «деловом понедельнике» заявил, что на утро 12 декабря «пробиты» пешеходные дорожки почти в 90% дворов. Сложности с уборкой многих дворовых территорий он объяснил скопившимися машинами, которые мешают работе снегоуборочной техники.

Виноваты граждане

По традиции, чиновники переложили вину за некачественную очистку дворов и дорог на автовладельцев.

— Большое количество машин во дворах в выходные осложнило работу техники. Поэтому утром было много застрявших в снегу автомобилей горожан. Снегопад не привел к повреждениям кровли, обрушениям козырьков балконов, не было зафиксировано обрывов линий электропередач, падения деревьев, — сообщил Искандер Гиниятуллин.

По данным Гидрометцентра Татарстана, за выходные в западных районах республики выпало от 8 до 32 мм осадков — это 28—70% месячной нормы. В столице региона выпало 32 мм — 64% месячной нормы. По данным метеостанции «Казань», высота снежного покрова увеличилась на 25 см.

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Татьяна Демина