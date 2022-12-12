В Чистополе восстановят усадьбу купца Подуруева

Здание музея готовят к реставрации

В Чистополе реконструируют главный дом, кладовую и ворота объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца Подуруева» на ул. Карла Маркса, д. 8. В этом здании сегодня базируется Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник. Проектная документация на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования исторического особняка прошла госэкспертизу и получила положительное заключение.

Документацию разработали проектно-изыскательский институт «Ленгидропроект» и астраханское архбюро «Ярканон». Изучили проект глава петербургской архитектурной мастерской Елена Каткова, член Союза архитекторов России Галина Михайловская и архитектор Александр Быков. Проектные решения по реставрации бывшей купеческой усадьбы основаны на комплексных научных исследованиях и обеспечивают сохранение исторического здания, отметили эксперты.

Перед началом работ специалисты провели натурное обследование дома, изучили в лаборатории строительные и отделочные материалы. Общее техническое состояние памятника архитекторы оценили как ограниченно работоспособное: на фасаде здания есть трещины, наблюдаются выпадение кирпичной кладки и другие последствия износа и воздействия времени.

Фото: tatfrontu.ru

Комплекс представляет интерес как образец жилого здания богатого купца. Основное здание, лавка-кладовая и ворота выполнены в стиле эклектики с применением ампирных мотивов и элементами барокко, а интерьеры усадьбы полностью приспособлены под существующий музей.

В ходе реставрации предполагается провести большой комплекс работ по обеспечению его конструктивной целостности и приспособлению под новые функции с возможностью эксплуатации и полноценного использования. В усадьбе проведут несколько видов работ, кроме реставрационных мероприятий: приспособление помещений для современного использования с устройством инженерных систем, восстановление целостности несущих конструкций, гидроизоляцию подземной и цокольных частей, укрепление несущих стен и восстановление их фрагментов в местах разрушения, замену и усиление конструкций, отделку, замену инженерных систем и другие.

От филиала торгового дома Стахеева до музея

Трехэтажный усадебный комплекс был построен в конце XIX века на бывшей ул. Екатерининской. Кладовая-лавка и жилой дом выходили торцовыми фасадами вместе с воротами на красную линию улицы. Лавка обращена входом и окнами во двор. В то время эта улица была административным и общественным центром Чистополя, где находились здания земских учреждений, присутственных мест, женской прогимназии, начального училища, казначейства, полиции, почты, телеграфа, отделения Государственного банка и банка внешней торговли. Главную роль в социально-экономическом и духовном развитии уездного города играло купечество, деятельность которого была определяющей и в формировании городской застройки.

Чистополь, ул. Екатерининская (ныне К. Маркса) конец XIX в., слева усадьба купца Подуруева (ныне К. Маркса, д.8). Фото: скриншот акта ГИКЭ

В 1905 году усадьбу купил известный елабужский купец Иван Стахеев — под устройство в Чистополе представительства своего торгового дома. Затем дом стал подарком для его дочери Марьи, которая вышла замуж за казанского купца первой гильдии, хлеботорговца Алексея Подуруева. Торговый дом Стахеевых в Чистополе вел торговлю хлебом и керосином, годовые продажи которых составляли порядка 80 000 рублей.

После революции 1917 г. усадьбу национализировали, и в 1921 году любитель-краевед Александр Булич предложил создать в бывшем купеческом доме музей родного края, а сам стал его директором. В прошлом столетии к западному фасаду усадьбы добавили кирпичный пристрой. В 1990 году постановлением Совета министров Татарской АССР усадьба купца Подуруева была внесена в список памятников архитектуры местного значения. Сегодня здесь располагается Музей уездного города — Чистопольский филиал Государственного объединенного музея Татарстана.

Ангелина Панченко