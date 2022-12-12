Первый шоурум автомобилей Aurus открыли в Санкт-Петербурге

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Санкт-Петербурге открылся первый шоурум российских автомобилей класса люкс Aurus, сказано в сообщении автопроизводителя.



Площадь шоурума в кластере дилера «Автодом» на Пулковском шоссе — 200 кв. м. Сейчас в нем представлены седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant. Среди услуг дилерского центра — продажи автомобилей Aurus — как новых, так и с пробегом, а еще сервисное обслуживание, оформление предзаказов и подбор индивидуальных опций.

— Не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж Aurus, которые динамично развиваются с 2021 года», — отметил гендиректор Aurus Николай Ходосевич, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Производство первого российского внедорожника класса «люкс» Aurus Komendant началось в конце ноября. Это первый российский внедорожник класса люкс, который будет полностью выпускаться в нашей стране, из комплектующих, большая часть которых поставляется российскими производителями — доля российских поставщиков составила 70%.

Ожидалось, что продажи автомобиля начнутся в первом квартале 2023 года. Цена Aurus Komendant составит 33,7 миллиона рублей.

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Маргарита Головатенко