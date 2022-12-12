«Настоящий сюрприз»: сноубордист Уайльд удивился рекомендации США допустить россиян до участия в ОИ-2024

Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд удивился рекомендации Олимпийского комитета США (USOPC) допустить россиян к участию в Олимпийских играх в 2024 году, сообщает «РИА Новости».

— Заявление USOPC — настоящий сюрприз, отличные новости! Хочется верить, что такая же позиция будет и у правительства США, а не только у представителей американского олимпийского комитета, — заявил спортсмен.

Также сноубордист выразил надежду на то, что сборную России допустят до игр «с флагом и гимном».

Фото: olympic.ru

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациями не допускать белорусских и российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Сегодня глава USOPC Сюзанна Лайонс выступила за допуск сборной России к Олимпиаде в Париже, но без национального флага.



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Антон Гаврилов