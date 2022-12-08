Виктора Бута обменяли на баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер — обоих помиловали

Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута, об этом сообщил МИД России.

Как сообщили в ведомстве, обмен успешно завершился сегодня в аэропорту Абу-Даби. На данный момент Бут уже в России.



— Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника, — заявили в МИД России.

В августе Химкинский суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Спортсменку также оштрафовали на один миллион рублей.

Фото: basket.ugmk.com

По информации «РИА Новости», президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис уже поговорили с Грайнер по телефону.

По данным правозащитников, Бут и Грайнер были помилованы перед обменом в Абу-Даби и не должны отбывать оставшуюся часть наказания в своих странах. Эту информацию подтвердила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

— Решение по Буту было еще более успешным, поскольку он помилован, как и Грайнер, это дает возможность свободы передвижения, — сказала она.

Также стоит отметить, что адвокат осужденного в России американца Пола Уилана сообщил — он остается в колонии. При этом обсуждение вопроса о его обмене продолжается.

Виктор Бут был осужден на 25 лет тюрьмы в США в 2012 году за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку террора. Стоит отметить, что обвинение настаивало на пожизненном заключении. Сам Бут вину не признал и в дальнейшем предпринимал попытки обжаловать приговор. С лета 2012 он находился в тюрьме общего режима «Марион» в Иллинойсе.

Процесс подготовки документов для экстрадиции Виктор Бута в России стартовал в мае 2012 года. Спустя месяц он отказался от этой процедуры, чтобы обжаловать приговор в Штатах. Москва все же направила документы для экстрадиции бизнесмена, но ей в ноябре было отказано. Американский Минюст обосновал это серьезностью совершенного Бутом преступления.

Все правовые механизмы обжалования приговора в США Виктор Бут исчерпал зимой 2017 года. Его жалобы рассматривали Апелляционный суд второго округа и Верховный суд. Последний в сентябре 2013 года отказался принять дело к рассмотрению. Из тюрьмы Бут должен был выйти 19 августа 2029 года.

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Маргарита Головатенко