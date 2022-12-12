Рустам Минниханов: Турция — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в в бизнес-форуме «Татарстан — Турция» в Бурсе. Республику представили руководители крупных предприятий и бизнес-организаций.

Рустам Минниханов обратил внимание, что Татарстан уделяет особое внимание расширению сотрудничества с Турцией, направленного на укрепление российско-турецких отношений:

— Турецкая Республика — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году наш товарооборот вырос на 55,8% и превысил 563 млн долларов. Нам есть к чему стремиться, — цитирует Рустама Минниханова его пресс-служба.

По его словам, Татарстан заинтересован в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в республике. Регион готов создавать для этого необходимые условия.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Товарооборот между Татарстаном и Турцией по итогам первого квартала 2022 года составил $142,7 млн. По итогам 2021 года он оценивался $563,7 млн — это на 55,8% выше уровня 2020 года. Много это или мало — выясняло «Реальное время».

Напомним, Рустам Минниханов прибыл в провинцию Бурса с рабочим визитом. Он встретился с основателем Группы компаний «Гюриш», председателем правления компании «Дёкташ» Тевфиком Ямантюрком и обсудил с ними перспективы развития контактов в области автомобильной промышленности.

Провинция Бурса — четвертая по величине в Турции и центр ее автомобильной промышленности. Там развиваются такие отрасли экономики как станкостроение, сельское хозяйство, туризм, а также пищевая, текстильная, химическая, мебельная и оборонная промышленности. Всего провинция включает 17 крупных организованных промышленных зон.

Активное сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Бурсы (BTSO) Татарстан ведет 10 лет. Также у республики налажена работа с организованными промышленными зонами, Союзом экспортеров Улудаг (UIB), Союзом экспортеров автомобильной промышленности Улудаг (OIB), Ассоциацией производителей мебели региона Инегёль и так далее.

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Маргарита Головатенко