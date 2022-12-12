Президент Татарстана в Турции обсудил перспективы развития контактов в области автомобильной промышленности

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с основателем Группы компаний «Гюриш», председателем правления компании «Дёкташ» Тевфиком Ямантюрком в ходе рабочего визита в провинцию Бурса в Турции.

На встрече обсуждались перспективы развития контактов в области автомобильной промышленности: компания специализируется на строительстве промышленных и гражданских объектов, энергетике, промышленности, добыче полезных ископаемых, туризме и производстве, а еще на переработке металлов. В холдинг входят девять крупных компаний.

— Есть хорошие перспективы для дальнейшего развития контактов в области автомобильной промышленности и производства автокомплектующих, машиностроения и станкостроения. Будем рады рассмотреть возможности сотрудничества с вашей компанией, в том числе по локализации производства в Татарстане, — отметил Минниханов.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Тевфик Ямантюрк сказал, что компания готова сотрудничать с Татарстаном по любым направлениям деятельности холдинга.

На встрече был презентован промышленный потенциал компании, в частности по производству автомобильных компонентов, сообщает пресс-служба президента республики.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана прибыл в провинцию Бурса в Турецкой республике с рабочим визитом 12 декабря. Руководители крупных промышленных предприятий и представители бизнеса в составе делегации республики примут участие в бизнес-форуме. На протяжении 10 лет ведется активное сотрудничество Татарстана с Торгово-промышленной палатой Бурсы (BTSO).



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Маргарита Головатенко