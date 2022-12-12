Казанская мэрия ищет разработчика платформы «Моя Казань» за 14,5 млн рублей

МКУ «Управление информационных технологий и связи Казани» ищет подрядчика, который сможет разработать информационную платформу «Моя Казань». За работу ему обещают заплатить 14,5 млн рублей, но не сразу, а постепенно — в 6 этапов, выяснило «Реальное время».

Исполнитель должен не только разработать платформу, но и провести ее предпроектное обследование, ввести в промышленную эксплуатацию и обучить пользователей. На это ему дается 287 дней с момента подписания контракта.

Судя по проектной документации, платформа нужна для того, чтобы жители города могли получать информацию о новостях и событиях Казани, а также об учреждениях и программах города в сферах образования, здравоохранения, экологии, транспорта, спорта, культуры и благоустройства. Кроме того, пользователи смогут подавать заявки по различным вопросам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Платформа должна предусматривать возможности дальнейшей модификации функционала, услуг и сервисов на основе разработанных решений. Должна быть предусмотрена возможность масштабирования при увеличении нагрузки. Заказчик хочет, чтобы платформа была спроектирована по модульному принципу для исключения дублирования функционала, а также предусматривать возможности обновления модулей без негативного воздействия друг на друга.

Подать заявку на тендер можно до 19 декабря. Уже через 2 дня будет определен победитель.

Напомним, «Реальное время» писало, что в Казани создадут цифровую спортивную платформу за 15 млн рублей. Исполнитель должен провести сбор информации, чтобы сформировать базу данных о 2 200 объектах, 27 спортшколах и 300 ежегодных спортивных мероприятиях города. После чего провести анализ и составить детальное описание услуг, предоставляемых в этих местах для жителей города в цифровом виде.



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Айрат Назипов