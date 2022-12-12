Виктор Бут стал членом ЛДПР

Фото: кадр видео/соцсети

Предпринимателя Виктора Бута приняли в ЛДПР. Такое решение было озвучено на слете партии.

— Партбилет ЛДПР лично вручил сегодня Виктору Анатольевичу Буту на Слете, посвященном 33-летию партии. Мы — партия патриотов. Уверен, Виктор Бут — сильный духом и мужественный человек — займет в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды! — заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

8 декабря Виктора Бута обменяли на баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер. Их помиловали перед обменом в Абу-Даби, они не должны отбывать оставшуюся часть наказания в своих странах.

Виктор Бут рассказывал, что самым тяжелым во время заключения было отсутствие возможности общения с родными и друзьями.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко