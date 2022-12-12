«День жестянщика», дрифт и раскопки: Казань и «снежный апокалипсис»

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Транспортный коллапс

Обильный снегопад изменил дорожную обстановку не только на трассах Татарстана, где пришлось ограничивать движение грузовиков и автобусов, но и на дорогах Казани, где последние несколько дней, в том числе и сегодня, происходит большое количество ДТП.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Только в Казани за прошедшие выходные увеличилось количество ДТП. За минувшие субботу и воскресенье произошло 375 аварий. Для сравнения — за 2, 3 и 4 декабря в Казани в ГИБДД зафиксировали 327 ДТП.

Без пострадавших и погибших не обошлось. Например, в субботу 44-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia на 782 км трассы М-7 сбил 73-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

А на следующий день летальный случай произошел на улице Вишневского. По данным соцсетей, водитель скончался за рулем автомобиля. Ему стало плохо, после чего его машина въехала в ограждения.

Фото: t.me/«Region116.dtp.official»

Аварии происходят и с самого утра в понедельник, 12 декабря. Одна из самых серьезных произошла сегодня утром в Авиастроительном районе. По данным телеграм-каналов, ДТП случилось в жилом массиве Озерный на улице Придорожной. Как выяснило «Реальное время», в аварии столкнулись автомобиль Renault и КАМАЗ. Несмотря на тотальные повреждения легковушки, в ДТП никто не пострадал.

По данным того же телеграм-канала, еще одна крупная авария произошла утром на Горьковском шоссе. Там протаранили «Ниву».

Снег веселью — не помеха!

Впрочем, некоторым автомобилистам снег принес не только беду, но и радость. Так, на улице Парина еще прошлым вечером водитель «семерки» устроил опасное развлечение прямо на проезжей части. Он, не стесняясь окружающих, начал дрифтить вблизи других машин, но, к счастью для него и окружающих, обошлось без происшествий. Не исключено, что теперь любителем приключений займется казанская Госавтоинспекция.

Для других автомобилистов выпавшие осадки стали головной болью. Но откладывать проблему в долгий ящик водители, чьи машины застряли в сугробах во дворах, не стали. Они еще вечером скооперировались и дружно очищали дороги от снега, не дожидаясь уборочной техники. Так поступили жители «Светлой долины».

Примерно такая же картина была и на улице Айтматова.

Тонны снега

Как отметили в казанской мэрии, за двое суток на территории Казани выпало 64%, или две трети, месячной нормы осадков. С дорог за выходные было вывезено более 30 тысяч тонн снега. Несмотря на это, снегопад отразился на работе общественного транспорта и на дорожной обстановке в целом.

— Местами мы имели увеличившийся интервал движения общественного транспорта. В субботу и воскресенье обильный снегопад сменялся ледяным дождем, что приводило к образованию наледи на контактной сети электротранспорта. С пятницы по воскресенье мы имели 26 фактов простоя по причине обрывов. Для обеспечения бесперебойной работы электротранспорта были задействованы дополнительные дежурные бригады, которые работали на протяжении всей ночи, — рассказал заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Пробки наблюдались и в выходные, и сегодня утром. Заторы ждали водителей на улицах Марселя Салимжанова, Татарстан, Фермское шоссе, проспект Победы, улицах Фучика, Габишева, Центральной и Кул Гали, Минской, Сахарова, Аделя Кутуя, Гвардейской, Аграрной, Космонавтов, Ершова, перекрестке улиц Амирхана и Чуйкова, улицах Мира и Азина.

Фото: «Яндекс.Карты» (по состоянию на утро)

По состоянию на 14.10 пробки в городе достигли 6 баллов, хотя, как правило, в такое время обстановка на казанских дорогах намного свободнее.

«Реальное время» также писало, что снегопад повлиял на работу казанского аэропорта. Из-за плохих погодных условий воздушной гавани пришлось ограничить свою работу. Несмотря на то что сейчас аэропорт работает в штатном режиме, несколько самолетов не могут вылететь из Казани уже несколько часов.

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Айрат Назипов