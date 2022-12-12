Большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году не состоится

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году не состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Вместе с этим Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что Владимир Путин найдет возможность пообщаться с журналистами. Он напомнил, что президент делает это регулярно, в том числе во время визитов за границу.

Фото: kremlin.ru

Напомним, в прошлом году большая пресс-конференция президента России состоялась 23 декабря. Для Владимира Путина она стала семнадцатой по счету.

Пресс-конференции Владимир Путин проводит с 2001 года. Перерыв был сделан только на период его работы в должности премьер-министра с 2008 по 2012 год. В 2020 году глава государства общался с журналистами 4 часа 29 минут. Рекорд в 4 часа 40 минут был установлен в 2008 году.



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Татьяна Демина