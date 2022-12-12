Убыток кинотеатров в России оценивается в 4,5 миллиарда рублей — это много или мало?

Убыток кинотеатров в России достиг 4,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в письме Комитета Совета Федерации по экономической политике на имя помощника президента страны Максима Орешкина.

В документе указано, что сборы российских кинотеатров сократились на 56—70%. При таком уровне падения они не способны выплачивать кредиты, проводить ремонт и реконструкцию и так далее.

С трудностями российские кинотеатры столкнулись после начала специальной военной операции и последовавшими за ними санкциями Запада. «Первый удар» им помогла выдержать «Пушкинская карта» — она обеспечила приток посетителей на 30%, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Сенаторы для улучшения положения кинотеатров в России предлагают разрешить им выпускать в прокат зарубежные фильмы без лицензионных договоров с правообладателями, но с выплатой им вознаграждения.

4,5 миллиарда рублей потерь кинотеатров — это:

$71,7 миллиона , или €67,9 миллиона , по курсу ЦБ на сегодня.

, или , по курсу ЦБ на сегодня.

В среднем по 2,1 миллиона рублей на кинотеатр — по данным Минкультуры, в стране регулярный кинопоказ проводят около 2,1 тыс. кинотеатров.

— по данным Минкультуры, в стране регулярный кинопоказ проводят около 2,1 тыс. кинотеатров.

15 миллионов билетов в кино — в среднем, по данным ЕАИС, он стоит 300 рублей. При таком количестве билетов каждый казанец может сходить в кино 11 раз.

— в среднем, по данным ЕАИС, он стоит 300 рублей. При таком количестве билетов каждый казанец может сходить в кино 11 раз.

15 миллионов порций попкорна — средний чек в кинотеатрах составляет 300 рублей.

— средний чек в кинотеатрах составляет 300 рублей.

Больше трети прогнозируемого убытка кинотеатров — глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов заявлял, что по итогам 2022 года он может составить 11,1 млрд рублей.

— глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов заявлял, что по итогам 2022 года он может составить 11,1 млрд рублей.

Чуть меньше половины убытков кинотеатров России из-за антиковидных ограничений — глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин оценил их по итогам 2020 года в 10 млрд рублей.

— глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин оценил их по итогам 2020 года в 10 млрд рублей.

Пятая часть кассовых сборов российских кинотеатров в пандемийном 2020 году — они составили 22 млрд рублей.

— они составили 22 млрд рублей.

Девятая часть кассовых сборов кинотеатров России за 2021 год — они оцениваются в 40,7 млрд рублей.

— они оцениваются в 40,7 млрд рублей.

Меньше кассовых сборов декабря прошлого года — в последний месяц 2021-го россияне купили билеты в кино на 4,7 млрд рублей.

— в последний месяц 2021-го россияне купили билеты в кино на 4,7 млрд рублей.

На 3 миллиарда меньше, чем собрал самый кассовый фильм — в России кассовые сборы «Аватара» составили 7,5 млрд рублей (по курсу ЦБ на сегодня, или 119,9 млн).

— в России кассовые сборы «Аватара» составили 7,5 млрд рублей (по курсу ЦБ на сегодня, или 119,9 млн).

На 1,3 миллиарда больше кассовых сборов российского фильма «Холоп» — работа Клима Шипенко собрал в кинотеатрах рекордные для отечественных фильмов 3,18 млрд рублей.

— работа Клима Шипенко собрал в кинотеатрах рекордные для отечественных фильмов 3,18 млрд рублей.

Сборы трех самых кассовых фильмов в России с начала 2022 года — сумму в 4,3 млрд рублей собрали «Последний богатырь: посланник тьмы», «Анчартед: на картах значится» и «Человек-паук: нет пути домой».

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Татьяна Демина