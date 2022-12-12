Евросоюз не смог согласовать девятый пакет санкций против России

Евросоюз не смог согласовать девятый пакет санкций против России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщают «Известия».

Он подчеркнул, что на сегодняшний пока есть вопросы, которые еще только предстоит обсудить.



Фото: flickr.com

Напомним, что данный пакет санкций Еврокомиссия (ЕК) представила 9 декабря. По новым ограничениям в черный список планируется внести еще 200 человек и предприятий, включая четыре телеканала, три банка и компании оборонно-промышленного комплекса. Также предполагаются и экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и компоненты для них.

6 декабря ЕК предложила ввести запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов