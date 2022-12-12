Международная федерация плавания сменила название с FINA на World Aquatics

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международная федерация плавания сменила название с FINA (фр. Federation Internationale de Natation) на World Aquatics, такое решение приняли на внеочередном конгрессе FINA в Мельбурне (Австралия).



Также на конгрессе приняли новую конституцию организации. За реформы проголосовали 175 делегатов. За переименование высказались более 70% спортсменов. Большинство из них не смогли расшифровать аббревиатуру FINA.

— Времена меняются. FINA — французский акроним, и пловцы — основная часть нашей семьи. Но нам нужно имя, которое будет отражать всю семью FINA, — сказал президент федерации Хусейн аль-Мусаллам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Частью FINA являются в том числе российские спортсмены. Так, в новый состав комиссии спортсменов Международной федерации водных видов спорта в этом году вошла чемпионка Европы по прыжкам в воду, спортсменка казанского СК ВВС «Синтез» Мария Полякова.



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Маргарита Головатенко