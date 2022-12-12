В подмосковной Балашихе загорелся ТЦ «Стройпарк»
ТЦ «Стройпарк» загорелся в подмосковной Балашихе, сейчас проводится эвакуация людей, сообщают экстренные службы.
В ТЦ горят стройматериалы. Объявлен третий номер сложности пожара. Проводится эвакуация посетителей и персонала.
Сообщалось о площади пожара в 200 кв. м, затем в пресс-службе МЧС РФ уточнили, что она выросла почти вдвое, огонь распространился на первый этаж.
Как сообщает ТАСС, при пожаре пострадал охранник.
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