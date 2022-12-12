Казанский аэропорт провалил проверку снегопадом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Задержки рейсов

Казанский аэропорт имени Г. Тукая устроил проблемы пассажирам массовой задержкой рейсов. Причем, как выяснило «Реальное время», ситуация в Казани неожиданно хуже, чем в соседних городах. Воздушная гавань объявила о восстановлении работы в штатном режиме, но проблемы продолжаются до сих пор. Коллапс в работе аэропорта в столице Татарстана попал в ленты федеральных информагентств.

Тем временем в Самаре и Нижнем Новгороде, несмотря на метель, задержек рейсов на данный момент практически нет. По данным «Гисметео», в первом городе — -6 градусов, а во втором — +2 градуса. Трудная ситуация в Москве и Санкт-Петербурге, где также наблюдаются задержки рейсов.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Стоит отметить, что, по данным «Интерфакса-Поволжье», запасной аэродром самарского аэропорта «Курумоч» принял 11 дополнительных рейсов, направлявшихся в столицу Татарстана. Еще три судна приземлились в аэропорту Ульяновска.



В Казани же вылетают с опозданием самолеты авиакомпаний «ЮВТ Аэро», «Северный ветер», «ИрАэро» и «Турецкие авиалинии». Например, рейс TK 428, который должен был вылететь из Казани в Стамбул в 1.50, сейчас вообще отменен. Самолет маршрутом в Горно-Алтайск намеревался вылететь в 7.55, но его пассажиры до сих пор остались в аэропорту. Когда он улетит, пока неизвестно.

Самолет в Новый Уренгой должен был улететь в 9.20, его вылет перенесли на 13.00. А рейсы в Волгоград и Самару перенесли на 2 часа — пассажиры должны были покинуть Казань в 12.50, но пока они остаются в городе. На такое же время задержится воздушное судно, которое полетит в Минеральные Воды. Планируется, что борт вылетит в 14.30.

Фото: kazan.aero (скриншот)

Хуже всего обстоят дела у пассажиров, которые полетят в Москву рейсом N460 — полет перенесли с 12.40 аж до 19.00. Не лучше ситуация и для пассажиров, желающих отправиться в Ташкент. Рейс IO 5491 задержат на 6 часов — вместо 13.25 он вылетит (и это предварительно) в 19.50.



Дали одну бутылку воды

Некоторые пассажиры, чьи рейсы были задержаны, не скрывали эмоций в соцсетях.

— Это ужасно! Мы сидели в аэропорту более 6 часов, авиакомпания «Победа» не предоставила напитков, не предоставила горячего питания, не предоставляет места в гостинице. Представители компании вообще не контактируют с людьми, телефоны не отвечают. А здесь ведь не одна группа детей сидела в автобусах, которых якобы повезли в гостиницу, но гостиниц нет. Представители компаний вывели детей с территории аэропорта, чтобы не мозолили глаза, и теперь дети как селедки в банке, — возмущается один из пользователей.

— Они еще дотянули с обещаниями о размещении, сестра ждала размещения, в итоге уехала домой. Таксисты сразу с ума посходили, цены взвинтили, — поддержала пост Надежда.

— Наш аэропорт не готов к таким проблемам. Мест людям даже посидеть не хватает... Сидели 6 часов. Дали одну бутылку воды, — добавляет третий комментатор.

t.me/ВКазани поймут

На официальном сайте казанского аэропорта нет никаких новостей о задержках рейсов, но в соцсетях сообщалось об ограничении работы воздушной гавани до 4 часов утра. А утром написали, что аэропорт работает в штатном режиме. При этом комментарии на его страницах в соцсетях закрыты.

Между тем еще вчера Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержкой рейсов в аэропорту Казани.

— Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры, — отмечают в надзорном ведомстве.

Напомним, ночью из-за плохих погодных условий казанский аэропорт закрыл прием и выпуск самолетов до 4 часов утра. Как рассказал заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев, за выходные в городе выпало две трети месячной нормы осадков, или 64% от нормы декабря. С дорог за два дня вывезли более 30 тысяч тонн снега.



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Айрат Назипов