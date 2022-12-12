В России появился 28-й атомный город — Энергодар

В России появился 28-й атомный город — Энергодар, на его территории расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция — Запорожская АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщается на сайте «Росатома».



По словам гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, для жителей Энергодара также запустили марафон помощи. В рамках инициативы будет организован сбор финансовых средств и вещей для жителей города.

По словам Лихачева, в связи с военными действиями ситуация в Энергодаре «очень тяжелая». Он также подчеркнул, что граждане нуждаются в самых элементарных вещах и не смогут пережить эту зиму без помощи «Росатома».

— Там сейчас нуждаются в самом элементарном — от теплых вещей, книг, карандашей и тетрадей до лекарств, медоборудования и обогревателей. Давайте поможем жителям Энергодара, организуем сбор средств и вещей, — заключил Лихачев.

Фото: commons.wikimedia.org

После начала спецоперации на Украине председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов неоднократно сообщал об обстрелах вооруженных сил Украины береговой линии Энергодара и территории ЗАЭС.

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг уход РФ с Запорожской атомной электростанции. Так он прокомментировал заявление главы украинского «Энергоатома» о том, что тот видит признаки подготовки ухода России с ЗАЭС.

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Антон Гаврилов